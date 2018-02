Calò | una campagna di crowdfunding per il lungometraggio ' Querido Fidel'

Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Ospiti speciali a Uomini e donne con una lettera per Maria De Filippi : Per la prima volta dalla scelta o, meglio, ancora prima, Paolo Crivellin e Angela Caloisi torneranno in studio a Uomini e donne per raccontare della loro vita insieme.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:02:00 GMT)

Paolo Crivellin fa una dedica inaspettata ad Angela Caloisi (FOTO) : Angela Caloisi: le parole d’amore di Paolo per San Valentino Paolo Crivellin è tornato sui social pochi giorni fa e proprio oggi, in occasione del San Valentino, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un tenero messaggio d’amore per la fidanzata. L’ex protagonista di Temptation Island non ha rinnegato la sua natura di ragazzo poco espansivo, ribadendo di non amare feste commerciali, come appunto San ...

Gianni Morandi e Tommaso Paradiso omaggio a Luis Bacalov/ Con "Una vita che ti sogno” ospiti a Sanremo 2018 : omaggio a Luis Bacalov di Gianni Morandi che sarà ospite con Tommaso Paradiso della prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 e canteranno “Una vita che ti sogno”(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:57:00 GMT)

La scelta di Paolo Crivellin è Angela Caloisi/ Cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? In arrivo una sorpresa : Paolo Crivellin ha scelto Angela Caloisi ma Cos'è successo dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne? La redazione regalerà le immagini del post scelta al pubblico?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 06:14:00 GMT)

Disoccupazione in calo - perché non è una buona notizia : Il tasso dei senza lavoro è sceso a dicembre al 10,8%, il minimo dal 2012. Ma è la conseguenza del calo degli inattivi e non dell'aumento di posti

Normale avere un calo - ma col Genoa è stata una partita a tratti irritante : La Juventus batte il Genoa per 1-0 con gol di Douglas Costa in una partita dove contava solo la vittoria. Il commento dello storico e tifoso bianconero Giovanni De Luna per la consueta rubrica Signora ...

Università - il calo di iscrizioni è solo una parte del problema : Ho letto con piacere la proposta del Presidente del Senato Pietro Grasso, che ha lanciato l’idea di abolire le tasse universitarie. Ho letto con altrettanto piacere la ridda di discussioni e polemiche che tale proposta ha fatto scaturire. Il motivo per cui, da ricercatore precario, trovo tale discussione interessante è evidente: finalmente l’Università è tornata al centro della discussione politica, spingendo gli elettori a porsi interrogativi ...

La giovane Fotinì Peluso in Romanzo Famigliare è Micol Pagnotta (foto e video) : “Una serie dal grande calore umano” : Incredibilmente espressiva, naturalmente portata per la recitazione, nonostante la giovane età si farà notare più di tutti gli altri: Fotinì Peluso in Romanzo Famigliare interpreta Micol Pagnotta, adolescente con un rapporto simbiotico con la madre che scopre di essere incinta a 16 anni. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA serie DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Figlia di un Tenente della Marina Militare, costretta per ...

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Campania/ 5 tagliandi fortunati - ma vendite in calo : biglietti vincenti Lotteria Italia 2018 in Campania: 5 tagliandi fortunati, ma vendite in calo. Le ultime notizie dopo l'estrazione di ieri e la distribuzione dei premi(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 05:10:00 GMT)

Dimenticate il conteggio di calorie : una dieta povera di determinati amminoacidi potrebbe essere la chiave per perdere peso : Un’epidemia mondiale di diabete e obesità ha portato molte persone a cercare di perdere peso mettendosi a dieta, ma diete a ridotte calorie sono notoriamente difficili da mantenere. Una nuova ricerca pubblicata nel Journal of Physiology indica che un ridotto consumo di specifici amminoacidi potrebbe combattere i problemi metabolici che si verificano in diabete e obesità. In uno studio sui topi, i ricercatori dell’University of Wisconsin-Madison ...

Runtastic Balance Contacalorie - l’app nutrizionale dei creatori di Runastic : Runtastic Balance Contacalorie è un'applicazione che permette di creare sane abitudini alimentari che permettono di nutrirsi in modo equilibrato e sentirsi meglio. L'articolo Runtastic Balance Contacalorie, l’app nutrizionale dei creatori di Runastic è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.