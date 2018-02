Calciomercato | Emre Can chiede tempo | la Juventus in attesa

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : la mossa di Marotta per giugno! : La Juventus è sempre stata abile a programmare il mercato estivo con anticipo ed anche in questa stagione sta lavorando in maniera minuziosa in vista della prossima annata. La situazione legata ad Emre Can non è l’unica al vaglio di Marotta e Paratici. E’ ormai ben noto l’addio di alcune pedine importanti come Lichtsteiner ed Asamoah, dunque la società sta valutando le possibili mosse per il prossimo anno. Sulla sinistra ...

Calciomercato Juventus - Emre Can e la ‘bugia’ di Klopp : le ultime : Calciomercato Juventus – La Juventus si appresta ad affrontare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Il primo round si disputerà all’Allianz Stadium mentre il ritorno è in programma il 7 marzo a Wembley. Allegri quasi sicuramente dovrà fare a meno di Barzagli, mentre rimangono da valutare le condizioni di Mario Mandzukic, che ha rimediato una botta nel match vinto con la Fiorentina. Se la ...

Calciomercato Juve - tutti gli affari conclusi. E da oggi fari su Emre Can : Torino, 1 febbraio 2018 - Come ampiamente previsto, il mercato della Juventus si è chiuso senza particolari squilli. Nessuna sorpresa dell'ultimo minuto, neppure dopo la notizia degli acciacchi di ...

Calciomercato Juventus - avanti tutta con Emre Can : TORINO - La fiducia cresce di giorno in giorno. Il pericolo di subire un sorpasso all'ultima curva, da parte di rivali in grado di piazzare accelerate sottoforma di contratti improponibili per la ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta su Emre Can : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla prestazione non entusiasmante sul campo del Chievo, successo comunque prezioso per mantenersi in scia del Napoli. Ultime ore di Calciomercato, qualcosa in casa bianconera potrebbe succedere mentre il grande movimento è previsto dalla prossima stagione. Un obiettivo ormai noto è quello che porta ad Emre Can, sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Marotta ai microfoni ...

Calciomercato Juventus - Darmian+Pellegrini+Emre Can : la squadra per la prossima stagione prende forma : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in campionato contro il Genoa, la squadra di Allegri ha risposto al Napoli che aveva vinto sul campo dell’Atalanta ed adesso il distacco tra le due squadre continua ad essere di un punto. Nel frattempo si pensa al mercato, non quello di gennaio (non ci saranno trattative) ma quello di giugno con importati colpi in arrivo. Già detto dell’accordo per Emre Can, secondo ...

