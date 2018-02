Calciomercato Cagliari | Giulini parla del futuro di Barella e Romagna

Calciomercato Cagliari - ufficiale : blindato anche Cragno : Cagliari - Alessio Cragno segue l'esempio di Faragò . Il portiere titolare del Cagliari è stato blindato dalla società di Giulini: le parti, infatti, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del ...

Calciomercato Cagliari - problemi a centrocampo : si guarda al mercato svincolati : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari rischia di complicarsi la vita dopo la sconfitta nella gara di campionato di Serie A contro il Chievo, stagione altalenante per la squadra di Diego Lopez ma la sconfitta nella gara di ieri può risultare pesante. Sono stati confermati alcuni limiti della squadra, in particolar modo problemi a centrocampo che sono aumentati con l’infortunio di Cigarini. Il mercato di gennaio non ha portato al colpo ...

Calciomercato - il Cagliari blinda Faragò : rinnovo fino al 2022 : Cagliari - Il Cagliari e Paolo Faragò vanno avanti insieme. Il centrocampista, infatti, ha firmato ufficialmente un nuovo accordo che lo legherà al club rossoblù sino al 2022 . L'ex Novara è arrivato ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : rinnova Faragò : Cagliari - Il Cagliari blinda ufficialmente Paolo Faragò . Il centrocampista, infatti, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al club rossoblù sino al 2022 . L'ex Novara è arrivato in Sardegna ...

Calciomercato Caligara : «Cagliari - piazza ideale per crescere» : CAGLIARI - " Cagliari è una bella piazza per crescere, meglio di così per un giovane non ci può essere" Così Fabrizio Caligara arrivato dalla Juventus, si presenta ai microfoni del sito ufficiale ...

Calciomercato - Cagliari : dalla Serie A alla MLS - van der Wiel vola a Toronto : Doveva essere il colpo del mercato estivo del Cagliari: Gregory van der Wiel, dal Fenerbache al Cagliari. L'esterno basso ideale per Massimo Rastelli e il suo 4-3-1-2: corsa, velocità, tecnica e ...

Calciomercato Cagliari - torna Han e si continua a lavorare in uscita - sfuma Cofie : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce dal pareggio in campionato contro il Crotone, fiducia per il proseguo del campionato. Ultimissime ore di Calciomercato, definito il ritorno di Han che torna subito in Sardegna. Accordo raggiunto con il Perugia, trattativa slegata da un possibile trasferimento alla Juventus, il Cagliari ha deciso di riportare alla base il calciatore con sei mesi d’anticipo. Si continua a lavorare anche in ...

Calciomercato Juventus/ News - Primo accordo respinto dal Cagliari per Han (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il Cagliari non accetta la proposta di avere Cerri e Caligara per il cartellino del nordcoreano Han.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

Calciomercato Juventus - mancato accordo con il Cagliari per Han : MILANO - L'accordo non c'è, almeno per ora. Il Cagliari ha rifiutato la proposta per l'attaccante nordcoreano Han Kwang-Son, attualmente in prestito dai sardi al Perugia. La società del club Giulini ...

Calciomercato Genoa - colpo di scena in difesa : salta Polenta - si chiude per El Yamiq - Cofie verso Cagliari : Calciomercato Genoa – Ultime ore di Calciomercato, domani il gong alle trattative. Continua a muoversi il Genoa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti e colpi di scena per la difesa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ niente ritorno al Genoa per il difensore Diego Polenta. Il motivo? Il club rossoblu nel pomeriggio è riuscito a sbloccare nuovamente la trattativa legata a El Yamiq, fumata bianca ormai imminente. In ...

Calciomercato Juventus/ News - Nuovi incontri per il nordcoreano Han del Cagliari (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: proseguono i contatti per il nordcoreano Han del Cagliari, nella trattativa potrebbe finire anche Cerri.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:38:00 GMT)