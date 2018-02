Calcio | Mediapro | colosso spagnolo che vuole cambiare pallone e abitudini italiani

Nuovo gol dei cinesi nel Calcio europeo : si comprano Mediapro : Il calcio italiano, o meglio ancora europeo, diventa sempre più cinese. Ieri Orient Hontai Capital ha acquistato per 1,016 miliardi di euro il 53,5% di Imagina Media Audiovisual a cui fa capo Mediapro.

Quanto costa vedere il Calcio in Spagna in tv con Mediapro : Ecco tutti i pacchetti disponibili per i tifosi: l'offerta ruota intorno a beIN Sports L'articolo Quanto costa vedere il calcio in Spagna in tv con Mediapro è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - a Mediapro i diritti : ecco come cambierà il Calcio in tv : In 24 anni Mediapro ha creato vari canali, e ora ne produce 11 in tutto il mondo. Fra questi LaLiga Tv, LaLiga 1-2-3 Tv, il canale del Real Madrid e beIN LaLiga. l'antitrust spagnola - Mediapro ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : dove si vedranno le partite? Cosa cambia con MediaPro? Tutte le novità : I diritti televisivi per la Serie A 2018-2021 sono stati acquistati da MediaPro che ha offerto mille euro in più della basa d’asta di un miliardo e 50 milioni di euro richiesti dalla Lega. Il gruppo spagnolo si è così aggiudicato tutto il pacchetto global: l’intermediario Img potrà dunque formulare dei pacchetti e rivenderli in Italia ai vari operatori tv e web. Non finisce qui perché MediaPro ha discusso anche della possibilità di ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : assegnati i diritti televisivi a Mediapro - Sky minaccia ricorso. Dove si vedranno le partite? : Sono stati assegnati i diritti televisivi per la Serie A di Calcio. La Lega ha infatti accettato l’offerta avanzata da Mediapro che ha superato il minimo d’asta di 1 miliardo e 50 milioni di euro. Il gruppo spagnolo, al termine della trattativa privata iniziata con un’offerta da 950 milioni più royaltes dopo che le proposte degli altri network erano state giudicate troppo basse dalla Lega, ha superato di mille euro il minimo ...