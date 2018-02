Cagliari-Napoli | Sarri si affida ai titolarissimi

Il Napoli a Cagliari prova la fuga : con una vittoria vola a più quattro : Il Napoli archivia l'impresa a metà di Lipsia e si rituffa nel campionato, con l'insidiosa trasferta di Cagliari (inizio alle 20.45). Complice il rinvio per neve di Juventus-Atalanta...

Probabili formazioni/ Cagliari Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 26^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Napoli: quote, le ultime novità live su moduli e titolari in vista del posticipo di Serie A che chiuderà la 26^ giornata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 05:16:00 GMT)

Inter e Bologna - squilli di rinascita : Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli : Inter e Bologna, squilli di rinascita: Juve a caccia del primato in attesa di Cagliari-Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter E Bologna- Il Bologna batte il Genoa e mette praticamente al sicuro il discorso salvezza. Gli uomini di Donadoni conquistano tre punti fondamentali ai danni di un Genoa poco lucido e poco attento in fase difensiva. Ritorno al ...

Probabili formazioni/ Cagliari Napoli : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 26^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre alla Sardegna Arena. I partenopei stanno per recuperare anche Milik(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Probabili formazioni Cagliari-Napoli Serie A 26-2-18 : Nel posticipo di lunedì sera si affronteranno Cagliari e Napoli: l’ultima vittoria dei sardi risale al 2009, da allora cinque pareggi e ben 10 sconfitte. I partenopei potrebbero allungare sulla Juventus, impegnata oggi alle 18 contro l’Atalanta. Messa in archivio anche l’Europa League, al Napoli non resta altro che il campionato: lunedì sera affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, campo ostico ma non inespugnabile. ...

Napoli - Mertens torna a Cagliari. Sfida l'ex Pavoletti - nello stadio dove tutto ebbe inizio : Ma Leonardo è rimasto legato ai colori azzurri e nella corsa scudetto con la Juve non ha dubbi su chi fare il tifo, come raccontato a Sky Sport la scorsa settimana dopo la sconfitta contro il Chievo, ...

Cagliari - Cragno : 'Col Napoli senza paura. Spero di fare un favore alla Juve' : Il portiere classe '94 del Cagliari Alessio Cragno ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della partita di lunedì contro il Napoli: 'Siamo stati capaci con Juve e Inter di dire la nostra con prove intense e determinate. Con il Napoli dobbiamo provarci dal primo minuto. Sarà ...

Cagliari Napoli - le probabili formazioni : BALLOTTAGGI : Hamsik 60% Zielinski 40% INDISPONIBILI : Chiriches , Milik , Ghoulam SQUALIFICATI : " GLI ARBITRI DEL MATCH DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING La partita Cagliari Napoli sarà trasmessa ...

Napoli - ufficializzato l'arrivo del croato Milic. Hamsik : 'Ora testa al Cagliari' : Napoli - Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Hrvoje Milic, terzino sinistro croato. A dare l'uffcialità all'arrivo dello svincolato, un tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, 'Benvenuto ...

Ceppitelli avvisa il Napoli : 'Il Cagliari non parte battuto' : Luca Ceppitelli avvisa il Napoli: il Cagliari venderà cara la pelle nella partita che la capolista giocherà lunedì sera. "Il Napoli è forte, sta lottando per vincere lo scudetto. Ma il risultato non è ...

Cagliari-Napoli senza tifosi ospiti : è polemica : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, una gara fondamentale metterà di fronte Cagliari e Napoli in una partita da non sbagliare assolutamente. Non mancato inoltre le polemiche, i tifosi azzurri non potranno infatti seguire la squadra per motivi di ordine pubblico, sia per la visita del Presidente della Repubblica, sia per possibili scontri tra le tifoserie. Non ci sta De Magistris: “da napoletano, da tifoso e da Sindaco ...

Napoli : Milic convocato con il Cagliari : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'approdo di Hrovje Milic al Napoli: già lunedì a Cagliari ci sarà la prima convocazione in maglia azzurra: ieri l'ex viola ha svolto il suo primo allenamento a CastelVolturno, ...

Cagliari - il DG Passetti : 'Promessa agli juventini? Daremo il massimo contro il Napoli' : 'Facciamo una promessa agli Juventini e a tutti i tifosi: cercheremo di dare il massimo' lo ha detto ai taccuini del Corriere Dello Sport il DG del Cagliari Mario Passetti . 'Per noi questa è una partita che ha una valenza speciale, sarà fondamentale scendere in campo ricordando il valore della maglia che indossiamo. Un valore ...

Serie A Cagliari-Napoli - trasferta vietata ai tifosi : NAPOLI - Niente tifosi del Napoli alla Sardegna Arena per la gara contro il Cagliari : è scattato il divieto di trasferta. "Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club comunica che ...