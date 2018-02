Cagliari-Napoli 0-5 | show azzurro | i partenopei volano a +4 sulla Juventus

DIRETTA/ Cagliari-Napoli (risultato finale 0-5) streaming video e tv : ciliegina sulla torta di Mario Rui! : DIRETTA Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:29:00 GMT)

Posticipo serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : 22.35 Napoli in testa con 4 punti sulla Juve dopo il 5-0 di Cagliari nel Posticipo. I partenopei alzano gradualmente la pressione e passano al 29', con Callejon che scarica il diagonale su assist di Allan. Al 42', azione insistita con Hysaj che mette in mezzo e Mertens che devia in gol da due passi. Partita in ghiaccio al 61',quando Insigne serve l' accorrente Hamsik che ha il tempo di prendere la mira dal limite dell'area. Ritorno al gol di ...

Napoli - Jorginho : 'Cagliari aggressivo - ma noi...' : Jorginho , centrocampista del Napoli , parla ai microfoni di Premium Sport all'intervallo della gara col Cagliari: 'Loro sono entrarti bene in partita, aggressivi giocando con entusiasmo in casa, abbiamo retto l'impatto ed abbiamo preso in mano la partita. Potevamo far ...

DIRETTA RISULTATI Serie A : in campo Cagliari Napoli 0-2 LIVE : In campo Cagliari-Napoli 0-2 LIVE LA CRONACA 42' GOL DEL Napoli! MERTENS! 41' Napoli sempre cortissimo, la squadra di Sarri non concede la profondità al Cagliari, i cui attacchi si infrangono al limite dell'area 38' Brutto errore di ...