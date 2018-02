Napoli - è pokerissimo scudetto : 5-0 a Cagliari - allungo sulla Juve : Inviato a Cagliari Il Napoli prosegue la marcia scudetto. Vince 5-0 a Cagliari, bissando il risultato dell'anno scorso, e allunga a più quattro sulla Juventus in attesa del recupero dei...

Cagliari-Napoli 0-5 : cinquina degli uomini di Sarri che balzano a +4 sopra la Juventus : Notizie sul tema Juve-Atalanta, titolo polemico de Il Mattino di Napoli: 'Burian evita la farsa' Dove vedere Cagliari-Napoli, diretta tv e live streaming. Serie A, oggi 26 febbraio Napoli, vicino l'...

Serie A. Pokerissimo Napoli a Cagliari - ora la Juve è a 4 punti di distanza : Callejon e Mertens nel primo tempo, nella ripresa arrotondano Hamsik, Callejon, Insigne (che non segnava dal 23 dicembre) su rigore e Mario Rui

Video Gol Cagliari-Napoli - Highlights e tabellino 26^ giornata Serie A : Risultato Finale Cagliari-Napoli 0-5: Cronaca e Video Gol Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne, Mario Rui 26^ giornata Serie A 26 Febbraio 2018 Il Napoli supera agevolmente un Cagliari che dura appena 20′; blackout totale degli uomini di Lopez dopo la rete di Callejon. I partenopei vanno a segno anche con Mertens, Hamsik, Insigne e Mario Rui nel finale. Prima posizione consolidata a +4 sulla Juventus (che ha però una partita in meno) e ...

Pagelle/ Cagliari-Napoli (0-5) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 26^ giornata) : Le Pagelle di Cagliari Napoli: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori nella partita dello stadio Sant'Elia. Occasione di allungare in vetta per i partenopei(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:45:00 GMT)

Cagliari-Napoli 0-5 : azzurri a +4 sulla Juventus : TORINO - Come da pronostico, il Napoli batte facilmente 5-0 il Cagliari alla Sardegna Arena nel posticipo della 26ª giornata. Partita già indirizzata nel primo tempo con i gol di Callejon e ...

Nel segno del capitano - Hamsik firma il tris : il Napoli passeggia a Cagliari [VIDEO] : Il Napoli cala il tris, anche Hamsik a segno: la squadra di Sarri passeggia a Cagliari, ecco il VIDEO del terzo gol Uno, due, tre. Napoli scatenato a Cagliari: dopo le reti di Callejon e Mertens, ecco ...

Il Napoli non sbaglia un colpo : secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri non sbaglia un colpo e batte anche il Cagliari di Diego Lopez, a domicilio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 frutto delle reti di quattro giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico toscano: lo spagnolo José Maria Callejon, il belga Dries Mertens, lo slovacco Marek Hamsik e l'italiano Lorenzo Insigne, più Mario Rui. La partita è stata comandata Napoli che ha dimostrato ancora una volta una ...

Il Napoli come il Barcellona di Guardiola - spettacolo contro il Cagliari : Sarri vola a +4 sulla Juve - scatto scudetto [FOTO] : 1/18 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Pagelle Cagliari-Napoli 0-5 - attaccanti devastanti : Pagelle Cagliari-Napoli – Napoli da sogno nel posticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A, prestazione fantastica da parte della squadra di Maurizio Sarri che continua ad incantare, adesso gli azzurri scappano a +4 sulla Juventus, la squadra di Allegri deve recuperare la partita contro l’Atalanta ma adesso l’aspetto psicologico è fondamentale ed i bianconeri sanno di non poter più sbagliare. Partita senza storia, ...

Napoli - è pokerissimo scudetto : show a Cagliari - allungo sulla Juve : Come un anno fa. Il Napoli demolisce 5-0 il Cagliari alla Sardegna Arena con le reti di Callejon e Mertens nel primo tempo e quelle di Hamsik, Insigne su rigore e Mario Rui su punizione nella...

Serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : gli azzurri allungano in testa - +4 sulla Juventus. Gol di Mertens - Insigne e Hamsik : Il Napoli allunga in testa alla classifica della Serie A: i partenopei hanno sconfitto il Cagliari per 5-0 nel posticipo della 26^ giornata e ora hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus che ieri ha dovuto rinviare il proprio incontro con l’Atalanta a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Torino. Un successo pesantissimo per la squadra di Sarri che ha dato una scossa importante al campionato e che ha messo ulteriore ...

Cagliari-Napoli 0-5 - show azzurro : i partenopei volano a +4 sulla Juventus : Cagliari-Napoli 0-5, show azzurro: i partenopei volano a +4 sulla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Napoli 0-5- Super Napoli in scena alla Sardegna Arena. Gli uomini di Sarri stendono il Cagliari con un secco e rotondo 5-0. Decidono i gol di Callejon, Martens, Himsik, Insigne e Mario Rui. partenopei perfetti, cinici e spietati. Cagliari fin ...

DIRETTA/ Cagliari-Napoli (risultato finale 0-5) streaming video e tv : ciliegina sulla torta di Mario Rui! : DIRETTA Cagliari Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Dopo la delusione Europea, Sarri si rituffa nella Serie A(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 22:29:00 GMT)