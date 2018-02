Cagliari-Napoli 0-5 | azzurri a +4 sulla Juventus

Il Napoli non sbaglia un colpo : secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri non sbaglia un colpo e batte anche il Cagliari di Diego Lopez, a domicilio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 frutto delle reti di quattro giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico toscano: lo spagnolo José Maria Callejon, il belga Dries Mertens, lo slovacco Marek Hamsik e l'italiano Lorenzo Insigne, più Mario Rui. La partita è stata comandata Napoli che ha dimostrato ancora una volta una ...

Serie A - Cagliari-Napoli 0-5 : gli azzurri allungano in testa - +4 sulla Juventus. Gol di Mertens - Insigne e Hamsik : Il Napoli allunga in testa alla classifica della Serie A: i partenopei hanno sconfitto il Cagliari per 5-0 nel posticipo della 26^ giornata e ora hanno quattro punti di vantaggio sulla Juventus che ieri ha dovuto rinviare il proprio incontro con l’Atalanta a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Torino. Un successo pesantissimo per la squadra di Sarri che ha dato una scossa importante al campionato e che ha messo ulteriore ...