Cagliari-Napoli 0-2 | La diretta Raddoppio azzurro con Mertens

Cagliari -Napoli Serie A Diretta Live : ... Genoa 30; Cagliari* e Chievo 25; Sassuolo 23; Crotone 21; Spal 20; Verona 19; Benevento 10 *una partita in meno TUTTE LE INFORMAZIONI PER CAGLIAR-NAPOLI IN Diretta TV E STREAMING

Cagliari-Napoli - le formazioni ufficiali : Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali – Si conclude la 26^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari e Napoli, partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La Juventus non è scesa in campo contro l’Atalanta per neve, la squadra di Sarri può approfittarne ed allungare momentaneamente in classifica, la squadra di Diego Lopez invece alla ricerca di punti per la salvezza. Si preannuncia una partita aperta e ...