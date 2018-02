Cade dalla seggiovia ferma per il vento

Dimentica le chiavi di casa e cerca di entrare dalla finestra : 24enne Cade e muore : Tragedia a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 24 anni è morto dopo mentre cercava di entrare in casa passando dalla portafinestra del terrazzo perché aveva Dimenticato le chiavi, come scrive L'Eco di Bergamo...

Bisceglie - Al via le iscrizioni alla Masterclass con Mario Rosini organizzata dalla Nuova AcCademia Orfeo : L'associazione culturale Biscegliese promuove da 9 anni con la sua opera didattica le eccellenze artistiche del territorio, proponendo spettacoli di assoluto pregio e appuntamenti professionalizzanti ...

Burian - domenica arriva il gelo dalla Siberia : -10° - non acCadeva dall'85. Attivati i piani neve : «Confermata l'ondata di gelo di notevole intensità che colpirà l'Europa dalla Siberia a partire dal prossimo weekend, sotto i gelidi venti di Burian». Lo sottolinea...

Rissa Torino-Juventus : 'Uccidetelo' mentre il tifoso Cade dalla balaustra : Incidenti nei pressi dello stadio Olimpico 'Grande Torino' prima del calcio d'inizio del derby Torino-Juventus. Ma soprattutto Rissa sul finire della stracittadina, con due tifosi che si scontrano a cavallo della balaustra. L'ultrà bianconero perde l'equilibrio e cade nel vuoto dopo essere stato spinto da un ultrà del Toro. Il volo viene salutato da un'ovazione e dal coro 'Uccidetelo'. Il tutto immortalato in un video che sta facendo il giro del ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 : che grinta Sara Errani! Carla Suarez Navarro Cade al terzo set : azzurre a un punto dalla vittoria! : L’Italia è a un punto dalla vittoria contro la Spagna, nel match di primo turno del Gruppo Mondiale II di Fed Cup. È stata Sara Errani a consegnare alla squadra azzurra il 2-1: il terzo singolare era fondamentale e la tennista bolognese ha fatto ricorso a tutta la grinta di cui dispone per battere Carla Suarez Navarro. Una vera e propria battaglia, come piace a Sara, vinta 6-3 3-6 6-3 dopo 2 ore e 18 minuti. È stato un match ...

Gorizia - Cade dalla bici e si rompe la clavicola : multato dalla polizia : multato con 41 euro di sanzione per aver perso il controllo della bicicletta ed essere caduto rovinosamente in strada.Sembra un paradosso e probabilmente lo è: la storia arriva da San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Dove lo scorso 30 gennaio un ventenne finito al pronto soccorso dopo una brutta caduta dalla bicicletta si è visto recapitare un verbale di sanzione per aver perso il controllo del mezzo.Come riporta il quotidiano ...

Caldara dalla Serie A all’Università : parteciperà al programma LUISS Sport ACademy : Mattia Caldara all'Università, il difensore dell'Atalanta parteciperà al programma LUISS Sport Academy, dedicato agli studenti-atleti. L'articolo Caldara dalla Serie A all’Università: parteciperà al programma LUISS Sport Academy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bimbo di cinque anni Cade dalla seggiovia : volo sulla pista da quasi nove metri di altezza : Un bambino milanese di cinque anni è caduto da una seggiovia degli impianti sciistici di La Thuile. Cosciente, si trova al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove medici lo stanno ...

David Hockney dalla Royal ACademy of Arts al cinema : sconto biglietti : David Hockney dalla Royal Academy of Arts è il docufilm diretto da Phil Grabsky in programmazione al cinema solo dei giorni 30 e 31 gennaio 2018. La pellicola è dedicata al più noto artista inglese della Pop Art. Il film inaugura il nuovo calendario 2018 2018 della Grande Arte al cinema di Nexo Digital. I noti eventi cinematografici che porteranno sul grande schermo e con la tecnologia digitale le mostre, gli artisti e i musei più ...

Cade dalla seggiovia a Tarvisio : ferito un 11enne : Stava risalendo le piste tarvisiane a bordo della seggiovia Tschopfen , assieme a due amici, quando ha perso l'equilibrio e ha fatto un volo di diversi metri. Protagonista dell'incidente - nel ...

Udine - bambino di 11 anni Cade dalla seggiovia e si frattura il bacino : Un bambino di 11 anni è caduto dalla seggiovia da una altezza di 7 metri e si è fratturato il bacino e, battendo la testa, ha riportato anche un serio trauma cranico. È successo nel primo pomeriggio ...

Cade dalla bicicletta e si fa male a una gamba - bimbo di 8 anni muore dopo pochi giorni : Cade con la bicicletta e si fa una ferita nella coscia, ma dopo qualche giorno muore. Liam Flanagan, 8 anni, era sulla sua bici sul vialetto di casa della sua famiglia a Pilot Rock, nello Stato...