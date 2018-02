Burian | neve in Costa Azzurra | imbiancate Nizza e Cannes 

Allerta Meteo Burian - nuovo avviso della protezione civile : “ancora neve al Centro/Sud e in Sardegna” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti del flusso di aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni provocando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota. Dalle prossime ore è previsto il perdurare delle nevicate sui settori costieri delle regioni Centro-meridionali adriatiche e nuove nevicate sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

Emergenza Burian - neve a Roma : confermato per domani 27 Febbraio il maxi concorso Inps : Oltre 22.000 candidati al concorso bandito dell’Inps sfideranno il maltempo e il gelido Burian domani e dopodomani per riuscire a guadagnarsi uno dei 365 posti da “analista di processo” banditi dall’Istituto di previdenza per la prima ricerca di personale dopo 10 anni. Le scuole resteranno chiuse per il rischio gelate ma resta confermata la prova alla Fiera di Roma per i 22.519 candidati che hanno i requisiti chiesti ...

Neve a Roma - Burian non fa paura agli animali del Bioparco : L'area delle scimmie più piccole del mondo , tamarini e uistitì, è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella ...

Burian e neve a Roma : la situazione dei treni regionali : Emergenza Burian, questo il dettaglio della circolazione ferroviaria della rete regionale nel nodo di Roma: Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora. FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma – ...

Emergenza Burian - Ancona : stop ad auto e Tir per la neve : A causa delle nevicate che stanno flagellando le Marche in queste ore, e’ stata interdetta la viabilita’ di automobili e mezzi pesanti al porto di Ancona dove e’ attivo il piano neve. Lo ha deciso con un’ordinanza l’autorita’ di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, sulla base delle decisioni del Comitato operativo viabilita’ della Prefettura. La ...

Burian porta la neve in Italia - in ritardo treni Fs e Italo : «Pronti i rimborsi» : Circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla capitale, a causa delle precipitazioni nevose. I clienti di TrenItalia che nel corso della...

Allerta Meteo Burian - dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Neve a Roma : il Burian non fa paura agli animali del Bioparco

Maltempo : il Burian porta neve e gelo anche a Londra - Regno Unito a rischio "blackout" per il gelo

Previsioni meteo. Giovedì - super neve su tutto il Nord. Burian gela l'Italia : Ondata di maltempo storica. La neve a Roma porta immagini da cartolina, ma anche una raffica di disagi. Temperature a -10 gradi in Pianura, -20 sull'Appennino. A metà settimana nuova perturbazione, ...

Serie B - Burian ferma Pescara e Carpi. Adriatico chiuso per neve : Non si gioca. Dopo il rinvio della partita di domenica tra Juventus e Atalanta, anche la Serie B non è sfuggita all'ondata di freddo e neve. Le prime ad arrendersi al meteo sono Pescara e Carpi . Il ...

Burian porta la neve sull’Italia - Roma compresa : Roma si sveglia sotto un manto di neve. Almeno 10 i centimetri accumulati nel corso della notte su monumenti, tetti, terrazze e strade. La neve ha attecchito nella notte quando la temperatura è scesa a -4. Attorno alle 8 era ancora a -2. Dopo le 11 è uscito il sole che sta lentamente sciogliendo il manto formatosi in tutti i quartieri, da Roma Nord a Ostiense, da Roma Sud al litorale. Scuole chiuse. Numerosi gli interventi di soccorso stradale. ...