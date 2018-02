Burian insiste | Puglia nel gelo | la neve arriva nel Salento? Gli aggiornamenti

Blastingnews

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Continua l'ondata di freddo su tutto il Belpese. Da Roma a Firenze, da Torino a Pescara, sono tantissime le città che stamattina si sono risvegliate sotto l'incredibile ondata diche dalla Siberia è giunta in Italia e si chiama: la situazione nelIlperò non ha ancora colpito il. O meglio, la penisola salentina è rimasta senza precipitazioni nevose ma l'abbassamento delle temperature è avvenuto eccome ed è ancora in atto. Basti pensare che in tutto il, in poche ore, si è passati da 13-14 a 5-6 gradi. Questa temperatura è però ancora molto alta per poter immaginare di avere precipitazioni nevose. La svolta però potrebbe esserci nelle prossime ore, con la temperatura che scenderà ancora, con la minima anche sotto gli 0 gradi. Qualche fiocco di, quindi, potrebbere anche nella penisola salentina tra la serata di oggi, lunedì 26 ...