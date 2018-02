Burian | incredibile odissea al gelo e sulla neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino

meteoweb.eu

: Burian, freddo incredibile nel medio e alto Adriatico: il mare sta congelando! DATI e FOTO in diretta - Meteo Web… - ITnewsTS : Burian, freddo incredibile nel medio e alto Adriatico: il mare sta congelando! DATI e FOTO in diretta - Meteo Web… - zazoomblog : Burian freddo incredibile nel medio e alto Adriatico: il mare sta congelando! DATI e FOTO in diretta - #Burian… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Un’più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dallae diretto in Piemonte. Oltre 29 ore daIl treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto arrivare aPorta Nuova alle 16.40 ed invece al momento l’arrivo è previsto attorno all’1 e 40 di domani. La maggior parte del ritardo è stato accumulato prima dell’arrivo nella nella capitale: era previsto alle 6.34 ma e’ avvenuto alle 14.12. L'articoloalper l’Intercitysembra essere il primo su Meteo Web.