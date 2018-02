Burian | gelo incredibile a Roma dopo il tramonto sulla neve | la Capitale è già a -3°C

Burian insiste - Puglia nel gelo - la neve arriva nel Salento? Gli aggiornamenti : Continua l'ondata di freddo su tutto il Belpese. Da Roma a Firenze, da Torino a Pescara, sono tantissime le città che stamattina si sono risvegliate sotto l'incredibile ondata di gelo che dalla Siberia è giunta in Italia e si chiama Burian. Burian: la situazione nel Salento Il Burian però non ha ancora colpito il Salento. O meglio, la penisola salentina è rimasta senza precipitazioni nevose ma l'abbassamento delle temperature è avvenuto eccome ...

Allerta Meteo Burian - dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Dopo Burian - arriva Big Snow : è ancora gelo per l'Italia : Lungo la penisola scorre un brivido, a causa del diffuso crollo termico e delle minime che sfioreranno addirittura i -10/-15 gradi in Pianura Padana. Gli esperti avvisano che fino a venerdì 2 Marzo il freddo continuerà ad attanagliare l'Italia con temperature sotto la media del periodo di 8/10 gradi.Il team di ilmeteo.it avvisa che fino a venerdì 2 Marzo il freddo continuerà a congelare, ma non solo. Ci aspetta una ...

Influenza - il virologo : con Burian e gelo i “virus cugini” colpiranno 400mila italiani : Il brusco calo delle temperature portato dal Burian favorirà i virus para-Influenzali: “Ci aspettiamo 400 mila casi questa settimana di malanni intestinali, mal di gola, tracheiti e bronchiti, che si sommeranno alla coda dell’Influenza. Oltretutto gli sbalzi termici rallenteranno il calo delle forme Influenzali, per cui è prevedibile che ci saranno anche altri 400 mila italiani a letto con l’Influenza“, ha dichiarato ...

Serie B - turno infrasettimanale condizionato da Burian : neve e gelo - ecco le gare a rischio rinvio : Burian si sta abbattendo sulla penisola italiana ed anche il calcio ne sta pagando le conseguenze. Nella serata di ieri la gara tra Juventus ed Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi, ma i disagi potrebbero non essere terminati. Tra oggi e domani infatti andrà in scena il turno infrasettimanale di Serie B, con diversi campi che saranno colpiti da gelo e neve. Andiamo con ordine, il primo match a scendere in campo oggi è quello tra ...

Meteo : quando finirà l’ondata di freddo - neve e gelo di Burian sull’Italia. Città e paesi paralizzati e temperature glaciali : ci vorrà un po’ prima di rivedere il sole (prepariamoci!) : Burian, la corrente di origine siberiana, è arrivato, e l’avvio di settimana è caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì. Per ora vento fortissimo e anche tanta neve. Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco ...

È arrivato Burian - gelo sull'Italia Roma imbiancata sotto la neve : Burian è arrivato e fa sentire tutta la sua forza. Il gelo di fatto stringe in una morsa la Penisola da nord a sud. Dopo gli allarmi della protezione civile dei giorni scorsi, è arrivata una nuova allerta. Le nevicate hanno coinvolto circa 1500 chilometri della rete stradale. E così la Società autostrade ha già predisposto un piano anti neve. Il freddo non ha risparmiato Roma. La Capitale da questa notte è coperta dalla neve. Ferme tutte le ...