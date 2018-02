Burian | come prevenire i rischi per la salute degli anziani

Burian - emergenza virus parainfluenzali : ecco come riconoscerli e prevenirli : L’arrivo del gelido vento russo siberiano Burian ed il brusco calo delle temperature favorirà i virus parainfluenzali che sferreranno i loro attacchi con una stima di 400 mila casi, questa settimana, di malesseri intestinali, mal di gola, tracheiti, bronchiti, cui si somma la coda dell’influenza che, quest’anno, ha colpito come non faceva da 15 anni. Non mancheranno dolori osteoarticolari, sonnolenza, senso di spossatezza, diminuzione ...

Burian o Buran? Come si chiama - e cosa può fare - il vento che sta gelando l'Italia : Tutti i segreti della gelida corrente che stringe nella morsa del gelo il nostro paese Scuole chiuse a Roma oggi per neve. Meteo, gli ultimi aggiornamenti Maltempo, Burian è arrivato. Roma coperta ...

Italia sotto la neve : ecco dove ne è caduta di più. Le foto spettacolari delle principali zone “colpite” da Burian. Tra meraviglia e disagi (i nostri consigli per giornate come queste) : Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l’Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l’Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 ...

S.O.S Burian : ecco come proteggere gli animali : L’Enpa ha stilato una serie di consigli volti a proteggere i nostri amici animali dall’arrivo del gelido Burian. Gli animali da compagnia vanno tenuti in un luogo caldo e riparato dopo le passeggiate quotidiane, in particolare gli animali a pelo raso, che possono aver bisogno di un cappottino. Se cani e gatti mostrano di essere più abbattuti del solito, con una temperatura corporea più alta o bassa del solito o se si nota un altro qualsiasi ...