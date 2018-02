Burian batte Juve e Atalanta Ma il rinvio va bene a tutti

ilgiornale

(Di lunedì 26 febbraio 2018) nostro inviato a Torinomette ko l'Allianz Stadium. La tanto attesa tempesta di neve e gelo fa rinviarentus-. In meno di un'ora una fitta nevicata obbliga l'arbitro a non fare nemmeno uscire dagli spogliatoi le due squadre. E pensare che con il fischio d'inizio fissato per le 18, alle 17,05 c'era solo qualche fiocco svolazzante sopra la casa della Signora. E quindi, visto che le previsioni erano note da tempo, sarebbe bastato anticipare la gara alle 15... Una sorta di tempesta perfetta perché quando le squadre hanno iniziato il riscaldamento il terreno di gioco era ormai completamente ricoperto da cinque centimetri di manto bianco e meno due gradi sul termometro. Neanche il tempo di liberare le aree, che al momento di iniziare la partita la neve aveva reso inagibile il campo. Questo per l'arbitro Mariani che dopo il sopralluogo con i ...