Burian | a Venezia crolla un lampione di 30 metri | quattro auto danneggiate nel parcheggio

ilfattoquotidiano

: L'arrivo del #Burian in Italia: gelo, #maltempo e il crollo di un pilone sul Ponte della Libertà a #Venezia ?? - SkyTG24 : L'arrivo del #Burian in Italia: gelo, #maltempo e il crollo di un pilone sul Ponte della Libertà a #Venezia ?? - fattoquotidiano : Burian, il forte vento siberiano che in queste ore soffia sull’Italia, ha abbattuto un pilone di 30 metri nel… - GiostraGiacomo : Burian a Venezia, crolla un altro pilone su un parcheggio - Corriere della Sera -

(Di lunedì 26 febbraio 2018), il forte vento siberiano che in queste ore soffia sull’Italia, ha abbattuto un pilone di 30neldel porto di. A poco più di 24 dal cartellone stradale abbattutosi domenica sul Ponte della Libertà, unè caduto all’interno deldel Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato, tutte vuote, una delle quali colpita in pieno. Che qualcosa non funzionasse l’avevano capito i dirigenti delle società del Porto. “Al mattino – spiega Simone Pastore, direttore generale di Venice Ro-Port Mos – ci siamo accorti dello sbandamento del palo per l’illuminazione delretrostante”. “Abbiamo precluso dalle lavorazioni l’area adiacente ed eseguito subito un sopralluogo con l’impresa per la messa fuori servizio ...