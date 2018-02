“Brr che freddo | ma cosa mi mangio?” La dieta perfetta anti-Burian Non tutti gli

caffeinamagazine

: @Unomattina @francodimare @benerinaldi @RaiUno @Raiofficialnews Pure qui ieri!Brr! ?? ??? Ho dovuto coprire l'autove… - Dansai75 : @Unomattina @francodimare @benerinaldi @RaiUno @Raiofficialnews Pure qui ieri!Brr! ?? ??? Ho dovuto coprire l'autove… - AndreeaPrajascu : Brr che freddo. Sta ghiacciando tutto - elenoire_bo : #scuole chiuse a Roma# brr che freddo -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Con undel genere, l’unicache ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa deldel temibile. Pioggia, neve e gelo dettano laper 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propriache spinge ad acquistare più frutta, verdura e legumi ma anche tanto pesce soprattutto quello ricco di grassi. È quanto emerge da un’indagine Federcoopesca-Confcooperative sulla rivincita in queste ore di un’alimentazione ricca di sostanzeossid, per rafforzare a tavola le difese immunitarie e di alimenti energetici e nutrienti per combattere il. E visto che le vitamine sono l’alleato principe in questo periodo, arriva ...