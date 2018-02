Bronzo per gli atleti de La Biglia Modica | vanto per la città

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Marit Bjoergen in fuga nella 30 km tecnica classica - Parmakoski insegue a 2'. Oestberg e Nilsson per il Bronzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start a tecnica classica femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude il programma femminile del fondo a PyeongChang con una gara aperta a tante soluzioni, con due grandi favorite e tante outsider Marit Bjoergen è l’atleta da battere in questo ultimo appuntamento del fondo al femminile. La norvegese vuole conquistare la sua nona medaglia d’oro olimpica ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada si consola con il Bronzo. La Repubblica Ceca cade per 6-4 nella finale per il terzo posto : Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo nell’Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La squadra nordamericana si è consolata così dalla sconfitta nella semifinale contro la Germania. I giocatori con la Foglia d’Acero sul petto hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca per nella finalina per il terzo posto, riscattando in parte la delusione per essere rimasti fuori dalla finale. Un bronzo che permette al Canada, che era reduce da ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di Bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutto il Bronzo ai russi Krushelnitckii-Bryzgalova per doping! Festeggia la Norvegia : I russi Alexander Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova perderanno la medaglia di bronzo che hanno conquistato nel torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La positività al meldonium del 25enne ha già portato a una squalifica da parte del Tas e alla cancellazione di tutti i risultati ottenuti durante questa rassegna a cinque cerchi. Pertanto il bronzo finisce al collo dei norvegesi Kristin Skaslien e Magnus ...

Pyeongchang - Fontana : 'Un Bronzo incredibile e per il futuro vediamo' : 'È un bronzo che vale tantissimo, soprattutto sui 1000 metri dove ho sempre fatto fatica. La finale era il traguardo, quindi il bronzo è incredibile'. Lo ha detto Arianna Fontana ai microfoni di ...

Giochi : Bronzo per Fontana nello short track 1000 metri : Per l'Italia è la decima medaglia. Oro alla olandese Schulting davanti alla canadese Boutin - Immensa Arianna Fontana: la portabandiera della squadra italiana conquista il bronzo nello short track 1.

Pyeongchang - Krushelnitckii escluso dai giochi perde il Bronzo nel curling : Alexander Krushelnitckii è stato squalificato dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang e perderà il bronzo conquistato con sua moglie Anastasia Bryzgalova nel doppio misto di curling. Lo ha annunciato ...

Olimpiadi invernali 2018 - Arianna Fontana Bronzo nei 1000 metri di short track. Decima medaglia per l’Italia : Ancora Arianna Fontana. La pattinatrice azzurra conquista il bronzo nei 1000 metri di short track. Dopo l’oro nei 500 metri e l’argento in staffetta, la nostra portabandiera completa così il suo personale medagliere e regala all’Italia la Decima medaglia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang: tre ori, due argenti e ora cinque bronzi. La 27enne di Sondrio, con il suo ottavio podio ai Giochi, diventa la quinta atleta italiana di tutti i tempi ...

Super Fontana : è Bronzo nei 1.000 metri : LA GARA MASCHILE - Poco prima della finale femminile si era corsa la finale dei 500 metri maschili, con il dominio del cinese Wu Daijing con il nuovo record del mondo , 39"59, davanti ai coreani ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone sorprende l’Olanda nella finale per l’oro. Gli Stati Uniti conquistano il Bronzo : E’ il Giappone a sorridere nella finale per l’oro dello Speed skating femminile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Miho Takagi, Ayano Sato e Nana Takagi si sono imposte con il nuovo record olimpico di 2’53″89, sorprendendo le favorite olandesi, campionesse in carica. Un incedere molto consistente quelle delle atlete del Sol Levante che, negli ultimi giri, sono riuscite a piegare Ireen Wust, Marrit Leenstra ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Finlandia conquista la medaglia di Bronzo! L’OAR si arrende per 3-2 : La Finlandia conquista la medaglia di bronzo del torneo femminile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La finale per il terzo posto si è risolta in favore delle scandinave, che hanno battuto per 3-2 l’OAR. Un match già visto durante la prima fase, quando erano state sempre le biancoblu a vincere, ma in maniera più netta (5-1). È stato un incontro differente rispetto a quello di sei giorni fa. Sono state le finlandesi a sbloccare ...

Carolina Kostner delude : solo sesta nel corto - ma rimane aperta l'ipotesi Bronzo : Carolina Kostner è sesta dopo il programma di corto nel pattinaggio di figura ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang presso la Gangneung Ice Arena. L'azzurra ha chiuso col punteggio di 73.15; la migliore è stata la russa Alina Zagitova (82.92), piazzandosi davanti alla connazionale Evgenia Medvedeva (81.61) e alla canadese Kaetlyn Osmond. In gara per la compagine di pattinaggio azzurra anche Giada Russo, arrivata soltanto ...

Argento per la staffetta di Arianna - Bronzo per quella di Biathlon : ... ha ventisette anni e vanta un palmares di tutto rispetto: sei medaglie ai Giochi Olimpici invernali, l'ultima conquistata pochi giorni fa, e una Coppa del Mondo. È anche la più giovane medagliata ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : duello russo per la medaglia d’oro - Carolina Kostner nella lotta per il Bronzo : Le donne andranno a chiudere il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo mercoledì vedremo di scena lo short program femminile sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, in attesa del free skating di venerdì che assegnerà le medaglie. La sfida per la medaglia d’oro dovrebbe essere riservata alle due stelle del Pattinaggio russo, Evgenia Medvedeva ed Alina Zagitova. La prima è l’attuale ...