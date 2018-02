Borse europee chiudono in rialzo | poco mossa Piazza Affari

Borse europee toniche. Focus sulle banche centrali : Le principali Borse europee confermano la buona intonazione mostrata in avvio di contrattazioni, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulle banche centrali mondiali. E' atteso, infatti, ...

Partenza in deciso rialzo per le Borse europee su Wall Street : Roma, 26 feb. , askanews, Avvio di settimana in deciso rialzo per le borse europee, trainate dalla buona performance di Wall Street venerdì scorso. Francoforte guadagna lo 0,87%, mentre Parigi si ...

Borse europee deboli - Piazza Affari cauta : Borse europee deboli nonostante l'intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street. cauta anche Milano dopo la scivolata di ieri. Avanza di poco lo spread, che si porta a 139 punti base, ...

Borse europee svogliate. A Piazza Affari sale l'ansia da elezioni : Partenza debole per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che non sembrano seguire l' intonazione positiva dell'azionario asiatico e di Wall Street. Scarna l'agenda macroeconomica che ...

Borse europee deboli - Milano a +0 - 02% : 9.23 Avvio di seduta nel segno della debolezza per le Borse europee. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,02% a 22.469 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 137 punti, con rendimento del decennale al 2,07%. Ieri lo spread aveva visto un rialzo, dopo che Juncker aveva evocato per l'Italia "lo scenario peggiore di un governo non operativo". Londra -0,03%, Parigi +0,06% e Francoforte +0,24%. Euro a 1,2286 dollari e 131,54 yen, sui mercati valutari.

Borse europee caute. In rosso Milano : Piazza Affari chiude la seduta in netto ribasso mentre le altre Borse europee consolidano le basi precedenti. Brilla invece Wall Street nonostante i timori per una politica monetaria più aggressiva

Borse europee aprono in deciso calo - ancora pressione sui Treasury : Nelle minute relative alla riunione dello scorso 31 gennaio si apprende che la crescita più solida dell'economia Usa aumenta le probabilità di "una ulteriore politica monetaria graduale di rialzi dei ...

Piazza Affari e Borse europee previste in deciso calo in avvio - ancora pressione sui Treasury : Nelle minute relative alla riunione dello scorso 31 gennaio si apprende che la crescita più solida dell'economia Usa aumenta le probabilità che "una ulteriore politica monetaria graduale di rialzi ...

Le Borse europee recuperano dai minimi grazie a Wall Street : Teleborsa, - L'avvio in verde di Wall Street giova ai mercati europei , che si risollevano dai minimi in chiusura di seduta . A scatenare le vendite sugli eurolistini la performance negativa del ...

Borse europee aprono in ribasso : Teleborsa, - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei , dopo il finale in rosso di Wall Street. La piazza di Tokyo, invece, ha archiviato le contrattazioni ...

Borse europee volatili ma positive in chiusura - Milano +0 - 46% : Seduta sull'altalena per le Borse europee, con gli scambi caratterizzati da una forte volatilità. Mentre sul mercato valutario il dollaro è tornato a rafforzarsi sull'euro, l'indice della fiducia in ...