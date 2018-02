Borsa Milano chiude bene con Creval

Borsa : Milano chiude in crescita - +0 - 1% - : ANSA, - Milano, 26 FEB - Piazza Affari ha chiuso in crescita la prima seduta della settimana che precede le elezioni politiche. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in crescita dello 0,15% a 22.

Borsa : Milano lima a +0 - 18% con energia : ANSA, - Milano, 26 FEB - Piazza Affari a metà giornata azzera il rialzo con il Ftse Mib che naviga a ridosso della parità , +0,18% a 22.712 punti, . Tra i titoli resta fiacca l'energia con Saipem , -0,...

Borsa : Europa resta rialzo - Milano +0 - 15% : ANSA, - Milano, 26 FEB - Le Borse europee si confermano in rialzo con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di mezzo punto. Più o meno sugli stessi livelli le principali Piazze con Londra che segna un +0,...

Borsa : Milano chiude in testa Europa : ANSA, - Milano, 23 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +0,93% a 22.672 punti, , archiviando le parole sul prossimo voto in Italia del presidente della ...

Borsa - a Milano spiccano gli energetici. Spread in rialzo in vista del voto : Equita, in particolare, si sofferma sulle caratteristiche di PC4, il supercalcolatore in capo all'infrastruttura del Green Data Center di Ferrera Erbognone, la più potente al mondo a livello ...

