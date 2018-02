Bolt ha firmato per una squadra - ipotesi sudafricana : 'Domani saprete' : 'Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete qual è martedì, 27 febbraio, alle 8 ora di Greenwich'. Con questo video di appena 10 secondi postato sul proprio account di Twitter, Usain Bolt ha ...

Bolt firma per club - ipotesi sudafricana : ROMA, 26 FEB - "Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete qual è martedì 27 febbraio, alle 8 ora di Greenwich". Con questo video di appena 10 secondi postato sul proprio account di Twitter, ...

Usain Bolt diventa calciatore : «Ho firmato per un club» : «Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8, ora di Londra, di martedì». Fosse un calciatore a scrivere un messaggio così ci sarebbe attesa, ma non più di tanto. In fondo il pallone è il suo mestiere. Invece il tweet viene da uno che ha usato piedi e gambe, ma in tutt’altro sport: Usain Bolt. https://twitter.com/UsainBolt/status/967821399430705152 A meno di un anno dall’addio all’atletica, l’uomo più veloce del mondo, ...

Bolt - annuncio a sorpresa : 'Ho firmato per un club' : ROMA - 'Ho firmato per un club di calcio. Scoprite con chi martedì alle 8'. Così, su Twitter, l'ex velocista giamaicano Usain Bolt . Grande appassionato di calcio, tifoso del Manchester United , ...

L'annuncio di Bolt : “Ho firmato per una squadra di calcio” : Che il velocista Usain Bolt avesse il sogno nel cassetto di giocare a calcio non è certo una novità, ma adesso questo sogno sembra ad un passo dal realizzarsi. La conferma arriva dallo stesso atleta...

Bolt annuncia : 'Ho firmato per un club di calcio' : Roma, 26 feb. , askanews, 'Ho firmato per un club di calcio. Scoprite con chi martedì alle 8'. L'ex velocista giamaicano Usain Bolt, rande appassionato di calcio e tifoso del Manchester United, ha ...

Bolt - annuncio a sorpresa su Twitter : "Ho firmato per un club di calcio" : Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usain Bolt non ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano potrebbe diventare presto realtà. '...

Bolt - annuncio a sorpresa su Twitter : Ho firmato per un club di calcio : Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usain Bolt non ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano potrebbe diventare presto realtà."Martedì vi dirò dove"Con un tweet, il giamaicano ha infatti annunciato di aver "firmato per una squadra di calcio! Scoprirete quale è martedì". ...

Bolt firma per una squadra di calcio : "Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete martedì quale è". Questo il tweet di Usain Bolt. Dopo una lunga ricorsa, il giamaicano ha coronato il suo sogno, ossia giocare a pallone, la sua ...

Bolt diventa calciatore : 'Ho firmato per una squadra' : Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usain Bolt non ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano potrebbe diventare presto realtà. ...