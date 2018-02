Bolt | annuncio a sorpresa su Twitter | Ho firmato per un club di calcio

ilgiornale

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Nonostante le otto medaglie d'oro alle Olimpiadi, i record del Mondo dei 100 e i 200 metri, Usainnon ha mai fatto mistero di voler un giorno diventare un calciatore professionista. Ebbene, il sogno del fenomeno giamaicano potrebbe diventare presto realtà."Martedì vi dirò dove"Con un tweet, il giamaicano ha infatti annunciato di aver "per una squadra di! Scoprirete quale è martedì". Tifosissimo del Manchester United, di cui è stato più volte ospite a Old Trafford, nei mesi scorsi dopo il suo ritiro dalle gare si era parlato di contatti con il Borussia Dortmund in Bundesliga con tanto di provino programmato per il prossimo mese di marzo. Potrebbe essere proprio ilgiallonero, pertanto, l'approdo del fulmine caraibico. Staremo a vedere, il conto alla rovescia dei fan è iniziato.I've signed for a football team! ...