Boldrini | Di Maio premier mi preoccupa

Elezioni : Boldrini - Di Maio premier? Preoccupa - inadeguato : Roma, (AdnKronos) – “Di Maio premier mi preoccuperebbe. Io credo che il presidente del Consiglio debba essere una persona adeguata, di esperienza e con solide base per guidare il Paese del G7, nell’epoca della globalizzazione”. Lo ha detto la presidente della Camera e candidata con LeU, Laura Boldrini, a Mattino Cinque, su Canale 5. L'articolo Elezioni: Boldrini, Di Maio premier? Preoccupa, inadeguato sembra essere il ...

Boldrini - a Di Maio tolta patente onestà : ANSA, - MILANO, 15 FEB - "A Di Maio hanno ritirato la patente dell'onestà. Come farebbe a tenere sotto controllo il bilancio dello Stato se non riesce a garantire la contabilità dei suoi parlamentari ...

I politici e l’inglese - questo sconosciuto. Da Boldrini a Renzi - da Di Maio a Salvini così parlano i nostri leader : Che cosa accomuna Renzi e Berlusconi, Salvini e Di Maio? Semplice: una scarsa o nulla conoscenza della lingua inglese, come dimostrano i video pubblici nei quali i diversi leader parlano. A salvarsi, Paolo Gentiloni a parte, sono soprattutto le donne: Emma Bonino, ad esempio, ma anche Laura Boldrini e la quasi bilingue Virginia Raggi. Ad analizzare il grado di inglese di chi si candida a guidare il paese è stata l’American British Academy ...

Luigi Di Maio - imbarazzo M5s per l'attivista : 'Voglio incontrare la Boldrini per strada con la spranga in mano' : 'Vorrei incontrare Laura Boldrini in strada. È bello parlare con una spranga in mano'. A scriverlo su Facebook è un attivista del Movimento 5 Stelle, costretto a dissociarsi. La presidente della ...

Elezioni - Boldrini : “Di Maio dice che non farà mai accordo con me? Ha ragione - 5 stelle non hanno valori di sinistra” : “I valori della sinistra non combaciano con quelli del Movimento 5 stelle. Di Maio dice che non vorrebbe mai fare un accordo con noi? Ha ragione perché anche io la penso nello stesso modo”. Lo ha detto la presidente della Camera ed esponente di LeU, Laura Boldrini negli studi di Otto e Mezzo su La7 intervistata da Lilli Gruber. La presidente della camera ha anche accettato la sfida lanciata da Salvini: “Non so ancora dove mi ...

Laura Boldrini sessista : la frase sui 'maschi' Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio : Laura Boldrini sessista. Già, perché la presidenta della Camera candidata con Liberi e Uguali, a Otto e Mezzo da Lilli Gruber , interpellata su chi preferisse tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ha ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5s" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

Di Maio : mai alleanze con Boldrini : 22.17 "Non discuteremo mai di alleanze con chi ha avuto il 'coraggio' di piegare i regolamenti parlamentari per consentire alle banche di intascare 7,5 miliardi di euro dei cittadini italiani". Così Di Maio interpellato sull'eventualità di un dialogo del M5S con Laura Boldrini (Liberi e Uguali). E dallo staff spiegano: per la presidente della Camera Di Maio "non non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale ...

