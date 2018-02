Bernadette in The Big Bang Theory 11 torna in sala parto | Steve Holland anticipa un

optimaitalia

(Di lunedì 26 febbraio 2018)in The Big11di nuovo inper dare il benvenuto al suo secondo figlio: nell'episodio della sit-com, chedopo la pausa questo giovedì sul network CBS, la moglie di Howard si prepara ad entrare nuovamente in travaglio. Tuttavia, la scena verrà mostrata in maniera "diversa" ai fan.Lo showrunnerha spiegato a TVLine che gli spettatori non vedranno nuovamentealle prese con doglie e rottura delle acque, poiché: “Non sono un fan di queste scene. Avete già visto una donna in travaglio, che respira affannosamente, suda e grida a suo marito così tante volte, che è difficile trovare un modo per realizzare una scena che non è mai stata fatta prima.”Mentre nell'episodio della nascita di Halley l'azione si concentrava nellad'attesa dell'ospedale - tra le ansie di Howard per la moglie, mentre gli amici cercavano di ...