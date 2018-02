Berlusconi senza conigli nel cilindro

ELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza chiara si torna alle urne. Berlusconi? Resta il nostro avversario” : “Dopo il voto, se non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale con un premio di maggioranza, e tornare alle urne. Cito me e Renzi: serve sapere chi vince le Elezioni la sera del voto”. Lo afferma Walter Veltroni al teatro Eliseo, durante la manifestazione elettorale ‘le idee della sinistra di governo’ in sostegno della candidatura di Paolo Gentiloni. “Silvio Berlusconi Resta il nostro avversario: è sempre possibile ...

Veltroni con Gentiloni : 'Berlusconi è avversario - senza maggioranza si torni a votare' : Voglio essere chiaro: abbiamo perso malamente il referendum, ma le ragioni delle riforme, di chiarire i diritti dell'esecutivo e ridare dignità alla politica rimangono in piedi', ha continuato.

Berlusconi : “Senza governo c’è il rischio di speculazioni sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” : Berlusconi: “Senza governo c’è il rischio di speculazioni sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” “Il centrodestra può arrivare al 45%, mi rivolgo anche ai delusi del Partito democratico” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Senza governo c’è il rischio di speculazioni sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” sembra essere il ...

Berlusconi : Senza maggioranza al voto C'è il rischio di speculazioni : Silvio Belrusconi, ospite di Matrix, il talk show di Canale Cinque condotto da Nicola Porro, parla del programma di Forza Italia in vista dell'appuntamento con le urne il prossimo 4 marzo. Tra i punti più rilevanti del programma c'è quello di rilanciare l'occupazione giovanile con una misura chiara e incisiva: "Con il primo decreto che faremo, daremo alle aziende la notizia che se assumono un giovane avranno la ...

Berlusconi : senza governo c'è il rischio di speculazioni sui mercati : "L'Italia è un Paese importante per l'Ue, quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano a un governo e a una maggioranza anche l'Europa è preoccupata". Lo ...

Elezioni - Berlusconi : “Di Maio? Ragazzotto senza scuola e mestiere - un bel musino da tv - ma inconsistente” : “Di Maio? E’ un Ragazzotto senza scuola e senza mestiere. Ha sicuramente imparato a fare politica, è un ragazzino sveglio, ha un bel musino da televisione, però ha una inconsistenza interiore che è assoluta”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E attacca il M5S: “Non sono un partito democratico, ma una setta che dipende da un unico capo, che è un vecchio comico: il signor Grillo di Genova. ...

Elezioni - Berlusconi : 'Senza maggioranza Mattarella deve rimandare gli italiani alle urne' : 'Se il Pd restasse al 21% e pretendesse di restare al governo, questo sarebbe un altro colpo di Stato'. Silvio Berlusconi, ospite a 'Otto e...

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Berlusconi : senza maggioranza subito al voto con il Rosatellum : Roma, 14 feb. , askanews, - Se non ci sarà una maggioranza parlamentare chiara "bisognerà tornare a votare al più presto possibile". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ...

Berlusconi - senza maggioranza subito voto : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "Se non c'è un esito chiaro si deve andare subito al voto. Si torni a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perchè non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla"...

Berlusconi : abolire legge su unioni civili senza tornare indietro : Roma, 12 feb. , askanews, 'Penso che la legge sulle unioni civili sia sbagliata' ma 'abolire una legge non significa tornare alla situazione precedente, non vogliamo togliere diritti a nessuno ma ...