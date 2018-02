Berlusconi | Mai più casi Embraco grazie a flat tax

ilgiornale

: Matteo #Salvini accende l'entusiasmo di chi vota #centrodestra e conquista il consenso di tante persone che non son… - Giorgiolaporta : Matteo #Salvini accende l'entusiasmo di chi vota #centrodestra e conquista il consenso di tante persone che non son… - berlusconi : Abbiamo governato 9 anni e non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani #forzaitalia #teatromanzoni - fattoquotidiano : Smentisce di aver mai pagato Cosa nostra, anzi rivendica di essere stato addirittura una vittima dei boss mafiosi… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) "Latax è la colonna portante del nostro programma". Intervistato da Studio Aperto, Silviodifende la riforma fiscale, cavallo di battaglia di Forza Italia in vista delle elezioni Politiche. "Renzi dice che è come Babbo Natale? Gli rispondo hai ragione perché porta doni a tutti a partire dai più deboli", spiega il Cavaliere, "Inoltre con una tassa strutturata così mai più un'azienda come la Inoltre con una tassa strutturata così mai più un'azienda come laandrà all'estero lasciando a casa 500 persone mettendo in difficoltà loro e le loro famiglie andrà all'estero lasciando a casa 500 persone mettendo in difficoltà loro e le loro famiglie".In ogni caso il leader di Forza Italia si augura che dalle urne venga fuori un governo forte: "L'Italia non può più aspettare", ...