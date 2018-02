Berlusconi dice che non aumenterà l' Iva neanche nel 2019

Meloni dice no alle aperture di Berlusconi a Emma Bonino : «È tutto ciò che combatto» : La leader di Fratelli d’Italia commenta i retroscena sulla strategia post voto di Forza Italia per «arruolare» i parlamentari di +Europa: «Bonino è tutto ciò che io combatto»

Berlusconi costruttore : Demolire la burocrazia e il codice degli appalti : Un po' costruttore, sempre con la «malattia del mattone», un po' Zorro, «ancora una volta in campo, per liberare l'Italia dall'oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria». Silvio Berlusconi è incontenibile, negli ultimi giorni di campagna elettorale. Se all'Ance promette di cancellare il codice degli appalti, sul nuovo sito web di Forza Italia il leader racconta di sentirsi un ...

Silvio Berlusconi : Burocrazia frena imprese Rifare codice per appalti : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del centrodestra che riguarda proprio l'edilizia: "Io aspetto delle licenze da 40 anni, in due città diverse. Oggi sono venuto a darvi delle buone, buonissime notizie. C’è una Burocrazia ammazza-imprese. Tutte le cose a cui ...

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...

Berlusconi dice no a Napoli : 'Meglio in tv a convincere gli indecisi' : Per ora Silvio Berlusconi ha confermato solo l'appuntamento del Teatro Manzoni di Milano, la mattina del 25 febbraio. In agenda non ci sarebbero altri impegni politici, raccontano fonti azzurre. In ...

Ancora uno strappo con Salvini - Berlusconi benedice la Fornero : "Giusto andare in pensione più tardi o saltano i conti" : "Con l'entrata in vigore della Fornero, abbiamo spostato l'età pensionabile a 67 anni, giustissimo. Perché, dato che per fortuna l'aspettativa di vita degli italiani sale, se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps". Lo ha ribadito il leader di FI, Silvio Berlusconi, rispondendo al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che gli aveva espresso preoccupazione per la richiesta della Lega di cancellare la ...

Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi : 'Non ho idea di chi sia il candidato premier che dice di avermi proposto' : 'È segreto, e così segreto che non lo so. Ha detto che ha un nome a sorpresa: chiedetelo a lui . Chi ama la sorpresa, all'interno del centrodestra che vince, può scegliere Forza Italia. A me piacciono ...

Flat tax - Berlusconi : “Padoan dice che serve la Fata Turchina? Ma io sono il Mago Silvio” : Silvio Berlusconi commenta con una battuta le parole del ministro Padoan che alcune misure proposte sono come la bacchetta magica della Fata Turchina. E si riferiva alla Flat tax. ‘Io sono il Mago Silvio’ risponde il leader di FI durante l’intervista a Tagadà (La7) L'articolo Flat tax, Berlusconi: “Padoan dice che serve la Fata Turchina? Ma io sono il Mago Silvio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...

Elezioni - Grasso : 'L'intesa Berlusconi-Renzi sul voto la dice lunga' - : L'ex presidente del Senato ha commentato le dichiarazioni dei leader di FI e Pd sulla necessità di ritornare alle urne se il prossimo 4 marzo non dovesse formarsi una maggioranza chiara. LO SPECIALE

Luigi Di Maio - raptus di insulti contro Silvio Berlusconi : cosa gli dice dopo averlo sentito in tv : 'Sono sconvolto dall'intervista di ieri di Berlusconi che diceva che il problema dei migranti è una bomba sociale. L'avete scoperto adesso? Voi proprio, Berlusconi e Renzi, che avete nei vostri ...