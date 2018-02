Bce | Draghi | ' Nell' Ue ripresa solida | ma l' inflazione resta debole'

Draghi - Bce - : volatilità mercati merita monitoraggio : L'inflazione riprenderà il graduale percorso di aggiustamento verso l'alto, sostenuta dalle misure di politica monetaria. Secondo Mario Draghi, tuttavia, le incertezze continuano a prevalere e la recente volatilità dei mercati finanziari merita uno stretto monitoraggio per quanto riguarda le possibili ...

Draghi - Bce - al Parlamento europeo : crescita più forte del previsto : L'economia europea si stia espandendo in maniera robusta e la crescita è più forte di quanto precedentemente previsto. A dirlo è Mario Draghi,, numero uno della Bce, in audizione alla Commissione di ...

Draghi : da misure Bce impatto di circa +1 - 9% sia su Pil che su inflazione tra 2016 e 2020 : Considerando tutte le misure di politica monetaria adottate tra la metà del 2014 e l'ottobre 2017, l'impatto complessivo sulla crescita e l'inflazione nell'area dell'euro è stimato, in entrambi i casi, a circa 1,9 punti percentuali ...

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in inflazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...

'Draghi? È più facile lavorare con la Merkel'. Weidmann punzecchia il numero uno della Bce : In un rapporto pubblicato oggi, l'Ocse avverte che è in arriva uno "sfida significativa" ai bilanci, man mano che i tassi di interesse aumentano in tutto il mondo. Secondo le stime dell'...

Weidmann su successione Draghi : assurdo dibattito nazionalità - vi siete mai chiesti se la Bce fosse giusta per un italiano? : "Questa discussione sulla nazionalità del candidato , ad assumere la presidenza della Bce, è completamente assurda. Intendo dire, vi sareste mai domandati se questa istituzione , la Bce, sarebbe stata ...

Weidmann su QE Draghi : Bce funziona bene ma non può sostituirsi ai governi : "La Bce è certamente una istituzione che funziona bene. Ma questo non significa che debba assumere il ruolo...dei governi". Così il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della ...

Bce - Weidmann all'FT : più semplice lavorare con Merkel che non con Draghi : "In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel , che non con Draghi, ". Così Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, considerato il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, ...

Draghi tiene a bada i falchi dentro la Bce : prematuro frenare sul quantitative easing. La politica espansiva avanti se sarà necessario : Un cambio di linguaggio della Bce nella comunicazione di politica monetaria che segnalasse un possibile ridimensionamento delle misure di stimolo è stato considerato prematuro e la questione è stata rinviata ai primi mesi del 2018. È quanto emerge dai verbali della riunione di politica monetaria del 25 gennaio scorso in cui alcuni esponenti erano pronti a rimuovere la formula con cui la Bce si impegna a espandere il ...

Bce - Padoan : successore Draghi continui sua politica - non scontato... : Secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non bisogna dare per scontato che il successore di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea nel 2019 sarà il governatore della della Bundesbank Jens Weidmann.

Bce - dopo-Draghi : Weidmann in pole ma giochi ancora aperti. Che farà superMario? : ... dovuto al fatto che la sua linea di super-austerità appare in declino dopo l'allontanamento di Schaeuble dal ministero delle Finanze tedesco e soprattutto alla luce della nuova politica economica ...

Eurogruppo sceglie lo spagnolo de Guindos come vice di Draghi alla Bce : Dopo l'ufficializzazione dal parte del Governo spagnolo alla candidatura dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna, de Guindos è apparso come il grande favorito, soprattutto dopo che il ...