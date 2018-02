Basket | Romania-Italia 50-101

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia passeggia in Romania e vola alla seconda fase! : L’Italia non sbaglia e si conquista il pass per la seconda fase delle Qualificazioni Mondiali di Basket 2019. Nella serata odierna la compagine azzurra guidata da Meo Sacchetti in panchina ha strapazzato la Romania, ottenendo la quarta vittoria in altrettanti incontri, fondamentale anche pensando al prossimo turno, in cui conteranno ancora i punti ottenuti in questa fase. Per gli azzurri, partita in archivio con il risultato di ...

Romania-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Romania-Italia è in programma stasera alle ore 18.00 , a Cluj-Napoca e sarà trasmessa in tv da Sky Sport 2 HD e in streaming su Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Romania-Italia. Il ...

Romania-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la vittoria con l’Olanda, l’Italia vola in Romania a Cluj-Napoca per una sfida decisiva per il primato in classifica nel gruppo D delle Qualificazioni Mondiali 2019. Gli azzurri affrontano una squadra reduce dalla sorprendente vittoria in casa della Croazia e che ora comincia a credere nel passaggio del turno. Servirà la stessa Italia attenta e precisa vista a Treviso venerdì sera e per la nostra nazionale saranno due punti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida di domani con la Romania. Achille Polonara sostituisce Raphael Gaspardo : Vigilia importante in casa ItalBasket. Gli azzurri domani sfideranno la Romania a Cluj-Napoca (ore 18.00) nella quarta partita del girone D delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori con cui affronterà l’impegno: I convocati dell’Italia per la sfida con la Romania Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : c’è la Romania tra l’Italia e la seconda fase. Vietato abbassare la guardia : “Una squadra così se pensa di essere già arrivata avendo giocato tre partite non ha capito niente. Ma ci penso io a farglielo capire“. Indicazioni chiare, precise, dirette, proprio come nel suo stile. Meo Sacchetti non è andato per il sottile subito dopo il match vinto con l’Olanda. Vietato abbassare la guardia. Atteggiamento comprensibile e quantomai azzeccato. Perché l’Italia, vincendo la partita di domani contro la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia stai attenta alla Romania! Squadra in forma e che crede nell’impresa : Dopo la bella vittoria di Treviso contro l’Olanda, l’Italia torna subito in campo nella quarta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019. Gli azzurri saranno impegnati lunedì in Romania, contro una formazione che sta veramente sorprendendo e che sembrava all’inizio delle competizioni non avere molte possibilità di accedere alla seconda fase. Italia e Romania si sono affrontate all’esordio delle Qualificazioni con la ...