' Ballando con le stelle' riapre la pista | c' è il cast ma è mistero sul terzo conduttore

Ballando con le Stelle - in arrivo un terzo conduttore : La nuova edizione di Ballando con le Stelle , che inizierà il dieci marzo, ci promette un cast d'eccezione ed un terzo conduttore , parola di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle e il terzo conduttore. 'Bello - alto e atletico' : FUNWEEK - Novità in arrivo a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci annuncia a Domenica In l'arrivo di un terzo conduttore. Chi affiancherà lei e Paolo Belli? La presentatrice Rai non si sbilancia ma ...