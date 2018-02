Azzurri in 4 discipline

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati e gli iscritti dell’Italia di tutte le discipline. Azzurri qualificati in 14 sport su 15! : L’Italia si presenterà con ben 121 atleti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dall’8 al 25 febbraio. Si tratta della delegazione più numerosa della nostra storia: un autentico record per quanto riguarda i Giochi tra neve e ghiaccio, eccezion fatta per l’edizione di Torino 2006 quando però gareggiavamo in casa. La nostra Nazione si è qualificata in ben 14 sport sui 15 inseriti nel programma a cinque ...