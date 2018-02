Atletica | le urine di Alex Schwazer verranno ri-analizzate! A Parma per dimostrare la

oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Domanieffettuate le analisi sui campioni didi. Presso i laboratori del Ris di, le provette provenienti da Coloniaanalizzate nel dettaglio per verificare se sono state effettuate delle manomissioni nel materiale biologico che nel 2016 portò alla positività del marciare e alla conseguente squalifica che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. A confermarlo è stato Walter Pelino, Gip del Tribunale di Bolzano che aveva chiesto formalmente al laboratorio tedesco di tornare in possesso del materiale. L'esito degli esami del Ris dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana.