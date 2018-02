Atalanta | tifosi infuriati per le scelte di Gasperini

DIRETTA/ Juventus Atalanta rinviata per neve : Claudio Marchisio ringrazia i tifosi per essere venuti : La fitta nevicata caduta all'Allianz Stadium ha portato l'arbitro Mariani a rinviare ufficialmente il match. Dando uno sguardo al calendario è possibile ipotizzare la data per il recupero(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:55:00 GMT)

Atalanta - Bastoni cuore d’oro : regala 4 biglietti a dei tifosi su Instagram (FOTO) : Atalanta, Bastoni cuore d’oro: regala 4 biglietti a dei tifosi su Instagram (FOTO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta, Bastoni- Talento emergente e margini di miglioramento notevoli. Alessandro Bastoni continua a confermare il suo indiscusso talento, ma oggi siamo qui per parlarvi di una singolare, quanto simpatica, iniziativa del giocatore ...

Scontri prima di Atalanta-Dortmund : 38 tifosi denunciati e tre agenti feriti - i dettagli : Un’ora prima del fischio d’inizio del match Atalanta-Dortmund, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, terminato sul punteggio di 1-1 con il passaggio del turno dei tedeschi, nei pressi del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia sono andati scena degli Scontri tra le forte dell’ordine e le tifoserie delle due squadre. Gli ultras di Atalanta e Dortmund si erano dati appuntamento per fronteggiarsi ma ...

Cori razzisti in Atalanta Borussia/ Batshuayi irride i tifosi nerazzurri : “Ora guardatevi la coppa in tv” : Cori razzisti in Atalanta Borussia, Batshuayi irride i tifosi nerazzurri: “Ora guardatevi la coppa in tv”. La replica dell’attaccante del club tedesco ai supporters bergamaschi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Batshuayi replica su Twitter ai tifosi dell'Atalanta : 'Mi chiamate scimmia - ora guardate l'Europa League alla tv' : 'Nel 2018 sento ancora cori razzisti dagli spalti...Davvero? Spero che vi divertiate a guardare l'Europa League in tv mentre noi andiamo avanti e passiamo il turno'. Michy Batshuayi, attaccante del ...

Atalanta - Papu Gomez commosso : che belle parole ai tifosi! : “Ringrazio questa gente che di giovedì dopo il lavoro fa due ore di macchina e ci viene a vedere”. Le parole del Papu Gomez (commosso) a caldo dopo il pareggio tra Atalanta e Borussia Dortmund, dicono molto della favola vissuta dal club bergamasco. Reggio Emilia è stata riempita dai tifosi ed il pensiero del capitano è subito andato a loro. La delusione senz’altro c’è, il rammarico per qualche gol sbagliato, la gaffe di Berisha. Ma ...

Atalanta - Percassi scrive un commovente messaggio ai tifosi : Il patron dell’Atalanta Percassi, ha scritto ai propri tifosi attraverso il sito ufficiale del club. Ecco il messaggio in vista della gara contro il Borussia: “Giovedì scorso al Signal Iduna Park di Dortmund abbiamo vissuto emozioni fantastiche, uniche, per certi versi incredibili e indescrivibili. Un’atmosfera bellissima, da brividi che ha dato ulteriore carica ai nostri ragazzi ed al nostro allenatore. L’Atalanta si è fatta grande ...

Gol Ilicic - che doppietta : tifosi dell’Atalanta impazziti! [VIDEO] : Gol Ilicic, l’Atalanta pareggia e poi passa in vantaggio contro il Borussia Dortmund dopo la rete del vantaggio di Schurrle. Due gol pesantissimi quelli del calciatore sloveno che con il suo mancino ha beffato Burki dopo un controllo sontuoso a saltare l’avversario in occasione della prima rete. I tifosi dell’Atalanta giunti al Signal Iduna Park sono letteralmente esplosi nel momento della rete del calciatore atalantino, due ...

Atalanta - è Mancini il sostituto di Caldara : tifosi già impazziti : L’Atalanta è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Chievo, una gara non entusiasmante per la squadra di Gasperini ma alla fine l’importante era conquistare i tre punti. Il marcatore è stato assolutamente a sorpresa: Gianluca Mancini. Si tratta di un calciatore giovane, classe 1996 ma che ha già dimostrato di essere pronto per una stagione da protagonista in Serie A, è lui il sostituto di Caldara che al termine della ...

Atalanta - rientro da eroi : tifosi impazziti - delirio dopo il successo contro la Roma [VIDEO] : L’Atalanta continua ad incantare e dopo l’impresa in Coppa Italia si conferma anche in campionato, partita fantastica per la squadra di Gasperini in campionato contro la Roma, blitz esterno firmato da Cornelius e De Roon, inutile la rete nella ripresa di Dzeko. I tifosi sono sempre più impazziti dell’Atalanta che sta regalando soddisfazioni incredibili ai propri tifosi, nessun obiettivo è irraggiungibile per questa squadra e ...

Atalanta - Gasperini si ‘candida’ per la Nazionale : le parole che spaventano i tifosi nerazzurri : Gasperini si complimenta con i suoi dopo il successo dell’Atalanta contro la Roma ai microfoni di Premium Sport: “Cornelius e’ un giocatore molto fisico, che con l’interno sinistro ha un ottimo calcio e negli spazi si esalta, Papu lo conosciamo mentre Ilicic in questo momento attacca la profondita’ con convinzione e con tecnica. Queste sono le nostre armi principali, nel primo tempo abbiamo fatto una grande gara. Se ...

Roma-Atalanta - i tifosi della ‘Dea’ suonano la carica sul web : “distruggiamo i giallorossi” : Roma-Atalanta sarà il primo posticipo di questa 20^ giornata di Serie A. I giallorossi vogliono a tutti i costi tornare a conquistare i tre punti dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo. Di fronte però ci sarà un’Atalanta reduce dalla vittoria in Coppa Italia con il Napoli. E i tifosi della ‘Dea’ non hanno intenzione di accontentarsi, sul web i supporter bergamaschi hanno suonato la carica con proclami ...