Aston Martin Needs a `Big Brother' to Survive Autonomous Wave

Aston Martin : in 2017 ricavi +48% - ebitda adjusted più raddoppiato : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Aston Martin Holdings (Uk) Ltd, designer e produttore di automobili sportive di lusso realizzate artigianalmente, ha conseguito una performance finanziaria record per l’intero 2017, trainata da una domanda ancora oggi elevata di DB11 e altri modelli speciali. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il gruppo ha registrato il record storico di ricavi, attestatesi a 876 milioni di sterline, in ...

Formula 1 - Svelata l'Aston Martin Red Bull RB14 : Ecco la nuova RB14, la monoposto con cui la Aston Martin Red Bull Racing parteciperà al Mondiale di Formula 1 2018. Il team di Milton Keynes ha svelato le forme della nuova monoposto in una speciale livrea camuflage, tutta blu, pensata per nascondere alcune delle soluzioni tecniche che vedremo in pista nelle prossime settimane. Oggi, Daniel Ricciardo porterà la nuova monoposto al debutto a Silverstone, per il primo filming day.In aggiornamento...

Aston Martin DB11 - Tutto il fascino open-air della Volante - VIDEO : Una Aston Martin DB11 Volante e le strade della Costa Azzurra. Unaccoppiata che è puro, schietto, totale piacere di guida. Qualcosa che, in un certo senso, trascende le semplici qualità dinamiche di questa gran turismo. Che pure, diciamolo subito, ci sono tutte. Lassenza del tetto rende lexperience ancora più intrigante, per certi versi, e poco o nulla si perde di Tutto ciò che caratterizza la DB11 Coupé. Dentro il cofano, cè un V8 di quattro ...

Aston Martin - All'asta per beneficenza la Vanquish di Daniel Craig : Nel 2013 lAston Martin aveva presentato la Vanquish Centenary Edition, il primo di una serie di modelli nati per celebrare un secolo di vita della Casa britannica. Per loccasione lattore Daniel Craig che dal 2005 ha preso il posto di Pierce Brosnan nel ruolo di James Bond ha ricevuto uno dei 100 esemplari prodotti: il n. 007. Del resto, il fascino dellagente segreto più famoso del cinema è legato a doppio filo alle auto della saga, Aston ...

Aston Martin - Prende forma il nuovo stabilimento di St. Athan : LAston Martin ha completato la prima fase realizzativa del nuovo stabilimento di St. Athan, in Glamorgan (Galles). Il lavoro iniziale ha riguardato la costruzione degli uffici amministrativi, le aree di accoglienza clienti e personale e il ristorante per gli impiegati. Una volta portata a termine anche il secondo step, avviato lo scorso aprile, una struttura composta da tre hangar riqualificati darà alla luce una moderna catena produttiva.Si ...

Ferrari - Lambo - Porsche - Aston Martin... Quanto costa guidarle per un giorno - : Le guardiamo, le sogniamo, le ammiriamo. Ma probabilmente non potremo mai comprarle. Sono le auto sportive. I bolidi da copertina riservati a pochi milionari nel mondo. Ma esistono molte formule per potersi mettere al volante di una di queste vetture. Eccone alcune.

Aston Martin Valkyrie - c’è chi l’ha ordinata con vernice alla polvere di Luna – FOTO : Deve esserci un qualche codice (non) etico segreto o perlomeno un decalogo non scritto che i milionari di tutto il mondo sono tenuti a rispettare per essere veramente considerati schifosamente “ricchi”. La regola aurea però è ormai di dominio pubblico ed è quella di fare richieste oggettivamente fuori di testa. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda Kris Singh, un collezionista americano di supercar con origini indiane: il tizio ...

F1 - Mondiale 2018 : rientrano Alfa Romeo e Robert Kubica - in pista l'Aston Martin : Il Campionato Mondiale di Formula Uno 1 edizione 2018 è alle porte. Inizierà con il GP d'Australia, all'Albert Park di Melbourne, il 25 marzo e si concluderà il 25 novembre dopo 21 gare (una in più del 2017), ad Abu Dhabi. La prima bozza del campionato, confermata a dicembre, prevede diversi cambiamenti e novità, a partire dal re-inserimento in calendario dei Gran Premi di Germania e Francia. La gara in Russia è stata riportata in autunno per ...

Aston Martin - il futuro è elettrico e a trazione cinese : ROMA - Nel giugno 2017, Aston Martin aveva annunciato il debutto della prima sportiva elettrica entro il 2019 , stesso anno della Porsche Mission E , , la RapidE , in edizione limitata a soli 155 ...

Ordina un'Aston Martin con vernice alla polvere di luna : Della polvere lunare, del resto, esistono al mondo solo piccolissime quantità tutte 'recuperate' al rientro degli astronauti dopo le diverse missioni sul nostro satellite. Unico caso di 'valutazione' ...

F1 - possibile ritorno di Cosworth con Aston Martin : TORINO - Non sembra più solamente un'ipotesi un rientro della Cosworth in Formula 1. A confermare l'intenzione di voler tornare nel Circus a partire dal 2021 è il direttore generale Bruce Wood in un'...

Aston Martin Is Said to Seek $6.8 Billion Value in IPO Talks (1) : Investors' interest in an IPO this year could be bolstered by the planned expansion into the lucrative sport utility vehicle segment starting in 2019, the people Said. An Aston Martin share sale in ...