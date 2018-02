Ascolti TV | Domenica 25 febbraio 2018

Ascolti : Domenica Live torna a battere nettamente Domenica In - male Furore 2 (10 - 67%) : Ascolti tv di Domenica 18 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 18 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 4.620.000 spettatori (17,25% di share) e 2.793.000 (16,09%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Domenica Live torna a battere nettamente Domenica In, male Furore 2 (10,67%) proviene da Gossip e Tv.

Cristina Parodi a Tv Talk commenta gli Ascolti di Domenica In : Tv Talk: Cristina Parodi parla della sorella Benedetta e di Domenica In E’ iniziata con una domanda a bruciapelo da parte di Massimo Bernardini la breve intervista di Cristina Parodi a Tv Talk, che ha chiesto subito alla sua ospite di commentare il cambiamento avvenuto in corso d’opera a Domenica In dopo qualche settimana, dove la sorella Benedetta è stata ‘sacrificata’ ad una semplice rubrica di cucina, perdendo il ruolo ...

Sorella Parodi - Domenica In fa il record di Ascolti grazie al Festival di Sanremo : I dati di ascolto di Domenica 11 febbraio regalano alle sorelle Cristina e Benedetta Parodi il record stagionale di Domenica In. Sull'onda delle cifre enormi registrate dal Festival di Sanremo, il ...

Ascolti TV | Domenica 11 febbraio 2018. Che Tempo che Fa vince con il 20.5%/17.2% - Chiamatemi Francesco all’8.2% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 5.348.000 spettatori pari al 20.5% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.711.000 spettatori (17.2%). Su Canale 5 Chiamatemi Francesco ha raccolto davanti al video 1.922.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.085.000 spettatori (7.8%) mentre S.W.A.T. è stato la scelta di 1.790.000 spettatori (7.3%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 4 febbraio 2018. Che Tempo Che Fa 18.5%-15% - solo il 12% per Liberi Sognatori. Super Bowl 5.2% : Luca Zingaretti ospite di Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.39 alle 22.46 – ha conquistato 4.733.000 spettatori pari al 18.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori Una Donna contro tutti – Renata Fonte ha raccolto davanti al video 2.740.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 la prima stagione in prima visione ...

