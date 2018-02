Apple si piega alla Cina | consegnerà i dati degli utenti

Apple si piega alla Cina : consegnerà al governo di Pechino i dati degli utenti su iCloud : Alcuni esperti di privacy temono che lo spostamento renderà i dati degli utenti cinesi più vulnerabili ad un governo che ha record di censura, repressione politica e restrizioni su Internet. Jing ...

Apple si piega alla Cina : al governo i dati degli utenti di iCloud : alla fine Apple ha dovuto arrendersi alla Cina per non perdere il più ricco mercato asiatico: l'azienda di Cupertino consegnerà a fine mese al governo i dati degli utenti cinesi che usano il servizio iCloud.La decisione di Apple è dettata dall'obbligo di uniformarsi alle leggi locali sulla cyber-sicurezza, in base alle quali la società è obbligata a trasferire i dati memorizzati su server statunitensi a data center collocati nello ...

