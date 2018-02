Antonella Mosetti non ha litigato con Barbara d’Urso | le sue parole

lanostratv

: Corteggiatore isola di Pasqua nelle Stories di Antonella Mosetti ?? - conglomerato : Corteggiatore isola di Pasqua nelle Stories di Antonella Mosetti ?? - snagherone2 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 26 febbraio 2018)d’Urso:spiega il perché del like contro la conduttrice Il like messo dain un post scritto da Damiano Faina controd’Urso ha causato il caos durante la serata di ieri. Precisamente il comico ha caricato sul suo profilo Instagram una foto di lui con un sacco dell’immondizia e ha poi scritto nella didascalia dell’immagine che la conduttrice napoletana era la vergogna della tv italiana. Niente di sconvolgente: d’altrondeha sempre avuto molti haters e Damiano e la d’Urso non sono mai stati amici. Ciò che è stato polemizzato dagli utenti è stato però il like dellapoiché è una delle opinioniste più volute dalla d’Urso all’interno dei suoi programmi. Perchéha messo quel like, proprio lei che in più occasioni ha elogiato l’energetica conduttrice? L’ex ...