Anna Wintour e Donatella Versace | le icone della moda a Roma per una mostra tra sacro e

Anna Wintour con Elisabetta - anche nello stile c'è sempre qualcosa da imparare : Uno show nello show: non è questo, da sempre il mondo della moda?Ieri sera a Londra, durante la fashion week tutt'ora in corso, ne abbiamo avuto la conferma. A sorpresa si è presentata la Regina Elisabetta II – sì, proprio lei, avete letto bene - una delle donne più conosciute del globo che in 92 anni (li compirà il 21 aprile prossimo), in sessantasei anni di regno e di matrimonio, non aveva mai pensato ...