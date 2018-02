Animoji anche per Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus

hwbrain

: Certo che avrebbero potuto dare un animoji anche a lui ... - chaehyungover : Certo che avrebbero potuto dare un animoji anche a lui ... - Panacea_Fanboy : RT @domenicopanacea: Potrà pure funzionare con una batteria a fusione nucleare, avere una camera 8K, fare anche le Animoji in 4D, ma un Sam… - alessandrocigni : RT @domenicopanacea: Potrà pure funzionare con una batteria a fusione nucleare, avere una camera 8K, fare anche le Animoji in 4D, ma un Sam… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Un nuovo sile di comunicazione attraversoè stato presentato con l’arrivo della nuova linea di iPhone e d’altrondeSamsung, in occasione del lancio dei suoi dispositivi di puntaS9 e S9, ha sviluppato un sistema avanzato in grado di riprodurre le caratteristiche espressive dell’utente e di trasformarle in un avatar 3DSe con leideate da Apple è possibile dare le propria voce ed espressione ad alcuni personaggi disponibili, quelle di Samsung sembrano senz’altro molto più accattivanti e superano di gran lunga questo concettoEcco come funziona nel dettaglio questa nuova tecnologia presente nei nuoviS9 e S9:Samsung consente agli utenti di creare un emoji che guarda, suona e agisce come loro.perS9 eS9at HWBrain.it.