Android 8 0 Oreo per Honor 8 confermato anche da Huawei Germania

Android 8.0 Oreo arriva su Sony Xperia X Compact in Italia : Sony Xperia X Compact riceve l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia. La nuova major release porta ovviamente un mucchio di novità, se non l'avete ancora installata correte a verificare manualmente il suo arrivo nelle impostazioni di sistema! L'articolo Android 8.0 Oreo arriva su Sony Xperia X Compact in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 3 riceverà Android 8.1 Oreo beta la prossima settimana : Juho Sarvikas in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona ha annunciato che il 26 febbraio sarà rilasciato Android 8.1 Oreo beta per il Nokia 3 L'articolo Nokia 3 riceverà Android 8.1 Oreo beta la prossima settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 1 è ufficiale : arriva in Italia il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) di HMD Global : HMD Global ha approfittato della vetrina del Mobile World Congress 2018 per presentare - oltre Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco - un nuovo smartphone che andrà a occupare la fascia bassa: Nokia 1, il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) dell'azienda L'articolo Nokia 1 è ufficiale: arriva in Italia il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) di HMD Global è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go Edition) potrebbe arrivare al MWC 2018 : General Mobile GM 8 Go è apparso in alcune nuove immagini, potrebbe essere un nuovo smartphone con a bordo Android Oreo (Go Edition) in arrivo al MWC 2018. Appena ieri Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente senior di Google, aveva annunciato l'arrivo alla fiera di Barcellona dei primi smartphone come Android Oreo (Go Edition). Scopriamo insieme le probabili specifiche del nuovo GM 8 Go. L'articolo General Mobile GM 8 Go con Android Oreo (Go ...

Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8/S8 Plus si allarga ad altri Paesi : Il rollout dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sembra procedere bene e va a toccare altri Paesi: per il momento pare che l'OTA tocchi solamente coloro che avevano già aggiornato alla prima versione dell'ultima major release. L'articolo Il rollout di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8/S8 Plus si allarga ad altri Paesi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo : Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve la funzione di sblocco col volto all'indomani della commercializzazione in India. Ci sono inoltre indizi positivi sul fatto che con l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che sarebbe già in lavorazione, Redmi Note 5 Pro riceverà il supporto a Project Treble. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve lo sblocco col volto e supporterà Project Treble con Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su ...

Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi beta tester per la Global Beta : Xiaomi ha iniziato la fase di test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi MIX e sta cercando nuovi Beta tester per lo sviluppo di MIUI 9 Global Beta per i nuovi Redmi e e Redmi Note 5. L'articolo Xiaomi sta testando Android 8.0 Oreo su Mi 5 e Mi MIX e cerca nuovi Beta tester per la Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S8 e S8+ tornano a ricevere l’aggiornamento Android Oreo 8.0 : problemi risolti : Samsung riprende l’aggiornamento software Android 8.0 Oreo per Galaxy S8 e S8+; ecco i nuovi firmware che contengono il fix dei problemi precedenti.Vi avevamo segnalato qualche giorno fa che Samsung aveva temporaneamente bloccato il rilascio di Android Oreo 8.0 per i suoi dispositivi top di gamma Galaxy S8 e S8+.L’azienda coreana infatti dopo una serie di feedback da parte di utenti e controlli accurati aveva individuato dei problemi ...

LG G6 e LG V30 avranno l’aggiornamento Android Oreo 8.1 : LG G6 e LG V30 i due top di gamma dell’azienda coreana saranno aggiornati alla versione completa di Android Oreo 8.1: ecco il perché.I possessori di un LG G6 o di un LG V30 saranno felici di sapere che l’azienda coreana ha ufficialmente annunciato che entrambi i dispositivi non solo saranno aggiornati ad Android Oreo, ma avranno la versione completa ovvero la 8.1.Al momento tutti i grandi produttori mondiali stanno elaborando ...

Al MWC 2018 vedremo nuovi smartphone con Android One e Android Oreo (Go Edition) : Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente anziano di Google, promette tante novità per quanto riguarda i dispositivi Android One e Android Oreo (Go Edition) al Mobile World Congress, che inizierà la prossima settimana a Barcellona. L'articolo Al MWC 2018 vedremo nuovi smartphone con Android One e Android Oreo (Go Edition) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Personalizzate lo smartphone Android Oreo con substratum (video guida) : Con l’arrivo della versione 8.0 Oreo del robottino verde applicare temi al proprio smartphone è diventato più alla portata di tutti, senza bisogno […] L'articolo Personalizzate lo smartphone Android Oreo con substratum (video guida) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Download E Installazione Manuale Android Oreo G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 Su Galaxy S8/S8+ : Ecco la guida completa per installare subito il firmware Android Oreo 8.0 G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 su Galaxy S8/S8+. Guida Download e Installazione Manuale Android Oreo 8.0 G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 su Galaxy S8/S8+ Download Firmware G950FXXU1CRB7 e G955FXXU1CRB7 Per Galaxy S8/S8+ Solo poche ore fa ti abbiamo segnalato in un articolo dedicato che da qualche ora Samsung ha […]

Ricomincia il rollout di Android Oreo su Samsung Galaxy S8 : Qualche settimana fa, abbiamo parlato dell'inizio del lancio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e qualche giorno fa, abbiamo anche detto che il rollout della nuova versione del sistema operativo è stato bloccato. Tuttavia, oggi, è stato ripristinato sia su Galaxy S8, sia su Galaxy S8+. Al momento dell'interruzione, non è stato rilasciato un comunicato che potesse spiegare quanto è accaduto, ma ad oggi, è uscita la ...

Android 8.1 Oreo in programma su LG V30 ed LG G6 : Per la cronaca l' LG G6 ha ricevuto la versione preliminare di Android 8.0 in Cina, mentre l' LG V30 è stato aggiornato ad Android 8.0 in Corea del Sud. La notizia è una conseguenza dell'inserimento ...