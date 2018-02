Amnesty International tutela pacifisti e polizia | ma le destre protestano Ecco perché

Il tweet della Polizia sugli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI : Ha detto di essersi “sentita tutelata”, anche se lo scopo dell'operazione era controllare le eventuali violenze delle forze dell'ordine The post Il tweet della Polizia sugli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI appeared first on Il Post.

La Polizia ha detto di essersi sentita tutelata dagli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI a Roma : Con un tweet apparentemente sarcastico, visto che lo scopo dell'operazione era controllare le eventuali violenze delle forze dell'ordine The post La Polizia ha detto di essersi sentita tutelata dagli osservatori di Amnesty International alla manifestazione dell’ANPI a Roma appeared first on Il Post.

Romania : Amnesty International critica tentativo depenalizzazione reati corruzione e sovraffollamento carceri : Bucarest, 23 feb 12:56 - , Agenzia Nova, - Nel suo rapporto annuo sul rispetto dei diritti umani nel mondo, l'organizzazione non governativa , Ong, Amnesty International, ha criticato... , Rob,

Amnesty International - c'è troppo odio nella nostra società : Amnesty International ha presentato oggi il suo Rapporto 2017-2018, un'analisi della situazione dei diritti umani nel mondo e delle loro violazioni: lo studio riguarda 159 Paesi, e segnala che «lo ...

Amnesty International : «I leader stanno promuovendo l’odio» : «Il mondo sta raccogliendo i terribili frutti della retorica, intrisa d’odio, che minaccia di normalizzare massicce discriminazioni ai danni dei gruppi marginalizzati». Amnesty International ha presentato oggi il suo Rapporto 2017-2018, un’analisi della situazione dei diritti umani nel mondo e delle loro violazioni: lo studio riguarda 159 Paesi, e segnala che «lo scorso anno il nostro mondo è stato immerso nelle crisi e importanti leader ci ...

Per Amnesty International in Italia crescono razzismo e xenofobia : Roma, , askanews, - E' un'Italia razzista e xenofoba, poco propensa ad accettare e tollerare il diverso, quella che si appresta a votare alle elezioni del prossimo 4 marzo. Questo il duro ritratto ...

Ermal Meta e Jovanotti tra i nominati al Premio Amnesty International Italia 2018 per la canzone dell’anno sui diritti umani : Annunciate le canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia 2018, riconoscimento assegnato annualmente ai brani di importanza e rilievo sociale. Il Premio è riservato a canzoni che nel corso dell'ultimo anno hanno trattato temi importanti, come quello dei diritti umani. Sono dieci le canzoni nominate per il Premio Amnesty International Italia 2018, che si sono distinte per la musicalità, il genere e il loro contenuto. La ...

Elezioni politiche - Amnesty International : “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” : Elezioni politiche, Amnesty International: “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” Nel rapporto annuale di Amnesty International, relativo al 2017-2018, si evidenzia un generale incremento dell’odio razziale e nello stesso tempo una crescita dei movimenti per i diritti civili. Nella campagna elettorale Italiana gli slogan razzisti vengono utilizzati maggiormente dal centrodestra.Continua a leggere Nel rapporto ...

Rapporto Amnesty International : In Italia crescono razzismo e xenofobia : Ma nel Rapporto 2018 di Amnesty la visione del mondo non è del tutto negativa. E' vero che i predicatori dell'intolleranza vogliono farci vedere un pianeta strangolato dalla paura, dove l'odio è la ...

Presentato il Rapporto di Amnesty International - il presidente Marchesi : “2017 anno nero per i diritti umani” : E’ stato Presentato a Roma il Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani del mondo di Amnesty International. Il presidente della sezione italiana dell’organizzazione, Antonio Marchesi, ha fatto il punto con i cronisti: “Il Rapporto di quest’anno descrive un anno nero per i diritti umani. Tra le tendenze dominanti c’è l’odio, dal discorso fino ai crimini. Il 2017 è stato inaugurato dal Muslim ban di ...

Amnesty International : Italia intrisa di odio - razzismo e xenofobia - : A scattare la fotografia di un'Italia cupa è Amnesty International nel Rapporto 2017-2018 sulla situazione dei diritti umani di 159 Stati del mondo. Presentati anche i primi risultati del "Barometro dell'odio", iniziativa di monitoraggio delle Politiche 2018

Rapporto Amnesty International : In Italia cresce razzismo e xenofobia : Ma nel Rapporto 2018 di Amnesty la visione del mondo non è del tutto negativa. E' vero che i predicatori dell'intolleranza vogliono farci vedere un pianeta strangolato dalla paura, dove l'odio è la ...

Turchia - scarcerato dopo 8 mesi presidente di Amnesty International : Un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio con condizionale del presidente di Amnesty International in Turchia, Taner Kilic, dopo quasi 8 mesi di carcerazione preventiva. Lo ha reso noto la ...