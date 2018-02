Amelia Windsor | chi è la cugina di Harry e William che sfila in passerella e parla

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Fra una Fashion Week e l’altra, studia l’italiano e compra nei mercatini vintage di Portobello Road. Ora che lo scapestratoha messo la testa a posto, i tabloid inglesi hanno una nuova beniamina reale: Lady. Il viso acqua e sapone, il look eccentrico, l’aria sbarazzina di una normale ragazza di ventidue anni. Solo, con il sangue reale e un contratto con la Storm Model Management, la stessa agenzia di Kate Moss. Ladydi, è stata incoronata “la più bella della famiglia reale” dalla rivista Tatler, con buona pace di Kate Middleton e di Meghan Markle. In, comunque, ha già indossato la coronando per Dolce & Gabbana, che l’ha scelta per la campagna 2017. Il suo stile è un mix di innocenza e di eccentricità: ama i colori accesi, gli accessori stravaganti, le scarpe sportive sotto gli abiti da sera. In rigoroso ...