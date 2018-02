Allerta meteo Burian | martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Ravenna

Allerta meteo Burian : martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Sulmona : E’ stata firmata dal sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, l’ordinanza di prosecuzione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per domani martedì 27 Febbraio, in considerazione delle avverse condizioni climatiche. E’ stata, inoltre, firmata l’ordinanza dirigenziale che prevede la sospensione della Ztl nel centro storico per oggi e domani martedi 27 Febbraio, a causa di neve e ghiaccio in ...

Allerta meteo Burian : scuole superiori chiuse a Mondovì il 27 e il 27 Febbraio : A cause delle temperature particolarmente rigide – si prevedono punte fino a -10 nelle ore notturne – soprattutto nelle valli, le scuole secondarie di Mondovì (Cuneo) resteranno chiuse domani e mercoledì. Il provvedimento, reso noto dall’assessore all’Istruzione di Mondovì, Luca Robaldo, è stato varato dalla città insieme al presidente della Provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, in concerto con il personale ...

Allerta meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Pesaro : “Abbiamo deciso che tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Pesaro rimarranno chiuse anche domani (martedi’ 27 Febbraio). Le previsioni e la protezione civile prevedono nevicate e temperature sotto lo zero per le prossime 24 ore”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. “Finora siamo l’unica zona della provincia e delle Marche ad essere stata soltanto sfiorata dalla neve. Speriamo di essere fortunati ...

Allerta meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse in dieci Comuni del Barese : La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata disposta per domani dai sindaci dei dieci Comuni della provincia di Barletta – Andria – Trani. Nella notte, infatti, si prevede un calo delle temperature, sia lungo la costa sia nell’entroterra e il rischio, riferiscono, è che si formi ghiaccio. chiuse resteranno, dunque, le scuole nei tre capoluoghi, Barletta, Andria e Trani, a Bisceglie e Canosa di Puglia, nei centri ...

Allerta meteo Burian : a Roma domani garantito l’80% dei treni ad Alta Velocità : A causa del persistere dell’emergenza Maltempo, per la giornata di domani tutti i treni Alta velocita’ in arrivo e partenza da Roma fermeranno nella stazione Roma Tiburtina. Lo rende noto rete ferroviaria italiana “In linea con il livello di emergenza previsto dai Piani neve e gelo – si legge in una nota – sara’ garantito l’80% dei treni Alta velocita’ e il 50% dei treni del trasporto regionale nel ...

Allerta meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Terni - aperte a Perugia : Riapriranno regolarmente domani le scuole a Perugia e in altri comuni umbri, come Spoleto, Citta’ di Castello e Assisi, dove erano rimaste chiuse oggi a causa delle previste nevicate. scuole ancora chiuse, invece, nella giornata di domani, nei comuni di Terni, Narni e Amelia: lo hanno deciso le rispettive amministrazioni comunali, a causa dell’Allerta ghiaccio dopo le nevicate, prorogando cosi’ l’ordinanza di sospensione ...

Allerta meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Nuoro : scuole chiuse domani a Nuoro per il Maltempo. In seguito alla nuova Allerta Meteo della Protezione civile, il sindaco Andrea Soddu questa sera ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli istituti scolastici della città. Per la giornata di domani, infatti, sono previste estese gelate, foschie e possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, nella Sardegna nord e centro orientale. L'articolo Allerta Meteo Burian: domani ...

Allerta meteo Burian a Roma - sos neve e voto : si rischia uno stop di 9 giorni : “Tra la neve e le elezioni, c’e’ il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni”. Lo dice all’ANSA il presidente dell’associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio Mario Rusconi. “Oggi e domani le scuole sono chiuse, giovedi’ e’ di nuovo prevista neve a Roma, quindi presumibilmente ci sara’ un nuovo stop, venerdi’ compreso, anche ...

Allerta meteo - grande preoccupazione per il post Burian al Nord : BOMBA DI NEVE Giovedì 1 Marzo - ma c'è l'incubo GELICIDIO

Allerta meteo Burian - Campania : scuole chiuse domani 27 Febbraio a Pozzuoli e Quarto : Per la permanenza di temperature anomale, per le quali sono rese possibili gelate notturne e formazioni di lastre di ghiaccio sulle strade cittadine, il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha disposto anche per la giornata di domani, martedi’, la chiusura delle scuole della citta’ di ogni ordine e grado. Gia’ oggi a Pozzuoli le scuole sono rimaste chiuse, sempre con ordinanza sindacale. Lo stesso provvedimento e’ ...

Allerta meteo Burian : domani 27 Febbraio scuole chiuse a Rimini : scuole di ogni ordine e grado chiuse domani nel comune di Rimini: la decisione e’ stata presa con una ordinanza del sindaco Andrea Gnassi al termine della riunione pomeridiana dell’Unita’ operativa che segue costantemente l’evolversi degli eventi Meteo e le condizioni di strade ed edifici. Il motivo, si legge in una nota del comune, la forte perturbazione in atto fin dalle prime ore del pomeriggio che ha raggiunto livelli ...

Allerta meteo Burian - nuovo avviso della protezione civile : “ancora neve al Centro/Sud e in Sardegna” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti del flusso di aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni provocando un marcato calo delle temperature e nevicate fino a bassa quota. Dalle prossime ore è previsto il perdurare delle nevicate sui settori costieri delle regioni Centro-meridionali adriatiche e nuove nevicate sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta meteo Lazio : niente scuole chiuse a Fiumicino domani 27 febbraio : “domani, martedì 27 febbraio, saranno nuovamente aperte tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio”: lo spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Ho chiesto venisse anticipata alla giornata odierna l’accensione dei termosifoni in tutti gli istituti scolastici affinché i nostri studenti, domani mattina, trovino aule confortevoli e riscaldate. Il servizio di trasporto scolastico sarà attivo in tutte le nostre località. Nel ...

Allerta meteo Lazio : domani 27 febbraio scuole chiuse anche ad Aprilia : anche domani 27 febbraio e mercoledì 28 febbraio le scuole ad Aprilia saranno chiuse a causa delle condizioni climatiche in peggioramento: lo ha deciso il sindaco a seguito della riunione tenutasi questa mattina al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivato, si legge in una nota, “a seguito della precipitazione nevosa delle prime ore di oggi e del più recente bollettino Meteo diramato dagli uffici competenti della Regione ...