Allerta Burian | forti nevicate | stop sulla A14 a tutti i veicoli pesanti

Allerta Burian - brusco calo delle temperature : -20.8°C nell’Appennino Emiliano-Romagnolo : Maltempo in tutta Europa e in tutta Italia, dovuto all’arrivo del gelido Burian: freddo record sulle vette dell’Appennino Emiliano-Romagnolo. Stamattina sul Monte Cusna, in provincia di Reggio Emilia, il termometro registrava una temperatura di -20,8 gradi, il valore più basso di tutto l’arco appenninico, tra Emilia-Romagna e Calabria. A Bologna, dove stanotte il termometro è sceso a -4 gradi, da questa mattina e fino a ...

Maltempo - Allerta Burian : treni fino a 7 ore di ritardo - cause e aggiornamenti : I forti ritardi, fino a circa sette ore, subiti dai treni Frecciarossa proprio durante l’allerta Burian sono stati causati da due fattori: la neve su Roma e un guasto ad un treno Italo sulla direttissima Roma-Firenze, nei pressi della stazione di Orte (Viterbo). E’ quanto apprende l’ANSA da fonti di trenitalia. La nevicata su Roma ha determinato intorno alle 8.30 di questa mattina criticita’ a Termini e nelle altre ...

Allerta Burian a Roma - rischio ghiaccio : uffici del Campidoglio chiusi alle 14 : I dipendenti del Campidoglio sono stati mandati a casa prima oggi, alle ore 14, per i rischi conseguenti alla formazione di ghiaccio sulle strade. E’ quanto si legge in una comunicazione interna ai dirigenti firmata dal vicesindaco di Roma Luca Bergamo. “A causa degli eccezionali fenomeni atmosferici, viste in sede di Coc (Centro operativo comunale, ndr) le previsioni meteorologiche che indicano una progressiva diminuzione delle ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Roma - Pescara - Ancona e in molti altri Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Maltempo - il Burian sferza l’Europa : diverse vittime - Allerta da Parigi a Mosca : La strage di Burian: il vento gelido proveniente dalla Siberia non sta risparmiando l’Europa dove sono almeno sette i morti registrati in tre giorni. La tempesta artica che i media britannici hanno ribattezzato ‘The beast from East’, ha portato condizioni climatiche simili a quelle del circolo polare in tutto il Vecchio Continente. Notevoli i disagi in particolare ai trasporti: aeroporti paralizzati, fiumi ghiacciati e paura ...

Allerta Meteo Burian - dopo la neve arriva il grande gelo : attesi -8°C a Roma - scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio : Le scuole di Roma saranno chiuse anche domani 27 Febbraio: questa, in considerazione della situazione Meteo, la decisione dal Campidoglio. “Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani“. Allerta Meteo Burian: scuole chiuse in molti Comuni anche Martedì 27 ...

Maltempo - Allerta Burian : nelle zone del terremoto attesi fino a -17°C : Italia paralizzata dall’arrivo del gelido Burian: dopo la neve ora sono le temperature le osservate speciali. Secondo le previsioni nelle zone di Amatrice, Accumoli, e in tutto il cratere del centro Italia colpito dal terremoto del 2016 le temperature sarebbero in procinto di scendere fino a -17 gradi centigradi già nelle prossime ore, quando il vento gelido proveniente dalla Siberia si abbatterà sulle regioni dell’Italia ...

Allerta Burian : “È la quinta gelata siberiana del secolo” : Con l’arrivo di Burian salgono a cinque le gelate storiche di origine siberiana che nell’ultimo secolo hanno attraversato la Penisola nel 1929, nel 1956, nel 1963, nel 1985 e nel 2012 provocando devastanti danni nelle campagne con stragi di animali e coltivazioni distrutte. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti dei cambiamenti climatici che si stanno manifestano con pesanti conseguenze ...

Allerta Burian : 10 consigli per proteggere i nostri animali dal freddo : Dieci consigli utili di Lega Nazionale per la Difesa del Cane per prenderci cura al meglio dei nostri amici a quattro zampe durante la stagione fredda. Infatti, benché gli animali sopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo sono sicuramente le prime cose a cui pensare per garantire il benessere dei nostri ...

Allerta Meteo Burian : altre 48h di GELO sull’Italia e NEVICATE al Centro/Sud - poi vampata di scirocco e “Bomba di NEVE” al Nord : 1/9 ...

Allerta Meteo e Neve - l’Italia stretta nella morsa del Burian : il punto della situazione da Nord a Sud : Risveglio con Neve e freddo polare per la Capitale, che in queste ore è interessata dal passaggio della perturbazione portata dal vento siberiano Burian. L’aria gelida, dopo aver portato forti nevicate e temperature sotto zero al Nord, si sta spostando lungo lo stivale investendo più direttamente il Centro-Nord del Paese. Ecco il punto della situazione da Nord a Sud. In corso dalla notte intensa nevicata a Rieti Nevica dalla notte scorsa ...

Maltempo - Allerta Burian : “Danni e disagi - ecco il report sos freddo” : A seguito del gelo che sta invadendo il Paese, Confagricoltura ha steso un report sulla situazione Maltempo. Nord Italia. Secondo le previsioni le temperature minime della pianura padana varieranno da – 6 °C a – 9 °C. E’ bene ricordare che nel gennaio 1985 raggiunsero -20 °C; anche nel febbraio 2012 in pianura le temperature minime scesero sotto i -20 °C in Piemonte, in Emilia Romagna furono raggiunti livelli similari.Centro ...