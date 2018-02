Alessia Marcuzzi ha preso in giro Striscia sul canna-gate?

Striscia la notizia attacca Alessia Marcuzzi : la nuova testimonianza in favore di Eva Henger? Pubblico deluso : Striscia la notizia non fa ascoltare la nuova testimonianza del canna-gate e attacca Alessia Marcuzzi Erano in molti ad aspettare questa sera Striscia la notizia per scoprire chi ha fatto una nuova testimonianza in favore di Eva Henger sul canna-gate dell’Isola dei Famosi. Il tg satirico di Antonio Ricci non ha però fatto ascoltare alcun […] L'articolo Striscia la notizia attacca Alessia Marcuzzi: la nuova testimonianza in favore di ...

Eva Henger - macchina verità a Domenica Live/ Canna-gate - nuove accuse da Striscia per Alessia Marcuzzi! : Eva Henger vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della macchina della verità sul Canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:23:00 GMT)

L'Isola dei Famosi chiude prima? Brutte notizie per Alessia Marcuzzi - la decisione di Magnolia : FUNWEEK.IT - Tira una brutta, bruttissima aria in Honduras tanto che Alessia Marcuzzi starebbe tremando per le decisioni che in questi giorni Mediaset e Magnolia starebbero prendendo sul futuro de L'...

Striscia - Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso/ Isola - audio choc : ora tocca ad Alessia Marcuzzi : Striscia, Valerio Staffelli e Max Laudadio da Barbara d'Urso: audio choc inedito a Domenica Live, la conduttrice passa la "patata bollente" ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:59:00 GMT)

“Isola dei famosi - serio rischio chiusura”. Nuove accuse - la produzione ora trema. Non si placano le polemiche intorno al reality condotto da Alessia Marcuzzi. A minacciare la fine anticipata non è solo la questione “canna”. Tutti i dettagli : La notizia ha del clamoroso. Ancora colpi di scena all’Isola dei famosi. Il “canna-gate” non accenna a placarsi, anzi. Dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte, le notizie continuano a rincorrersi. In puntata, Cecilia Capriotti avrebbe parlato di una riunione con gli autori in Honduras per parlare della questione marijuana, prima della denuncia live della ex pornostar. Inoltre, nell’audio di Chiara Nasti ...

Isola dei Famosi - anche Stefano De Martino coinvolto nel canna-gate? Scatta la telefonata ad Alessia Marcuzzi : Stefano De Martino coinvolto nel canna-gate che vede protagonista Francesco Monte, ormai tornato in Italia dopo lo scandalo all' Isola dei Famosi . Come in tanti sanno, Stefano De Martino e Francesco ...

Isola - De Martino coinvolto nel ‘Canna-gate’? “Una telefonata ad Alessia Marcuzzi” : Non si arrestano le polemiche intorno al cosiddetto “Canna-gate” all’Isola dei Famosi. Dopo il nuovo...

“Stop Isola dei Famosi”. Parole choc che gelano Alessia Marcuzzi. E gelano anche concorrenti e pubblico. Lo scandalo al reality è ormai di dominio pubblico e - per molti - non c’è più nulla da fare. Cosa sta succedendo : Le Parole pesano come macigni e, in casi come questo, rischiano di creare una vera e propria valanga. A lanciare il sassolino era stata Eva Henger che, senza mezzi termini, aveva accusato Francesco Monte di aver portato droga sull’Isola dei Famosi. Francesco che poi aveva lasciato il reality per difendersi lasciando i naufraghi divisi sulla questione. Adesso le Parole di Chiara Nasti che rischiano di far saltare il banco. In un audio ...

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta negli ultimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda queste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...

“Ecco chi fumava con Francesco Monte”. Canna-gate - Striscia scopre le carte. La testimonianza fatta sentire ad Alessia Marcuzzi è cristallina : la ex naufraga fa nome e cognome. E adesso la situazione si complica : “Mi avete spiazzata. Prendo atto di questa verità. Devo parlarne assolutamente con la produzione, perché è una prova in più. Prenderò una posizione riguardo questa cosa, ora cercheremo di fare luce”, ha detto Alessia Marcuzzi con il Tapiro d’oro in mano a Striscia la Notizia, nel servizio andato in onda poco prima della quinta diretta dell’Isola dei Famosi. Diretta che è cominciata proprio con questo argomento. Le ...

Stefano De Martino coinvolto nel canna gate? La telefonata ad Alessia Marcuzzi : Stefano De Martino sembra essere stato coinvolto nel canna gate di cui si parla ormai da settimane. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato...

Stefano De Martino coinvolto nel 'cannagate'? La telefonata ad Alessia Marcuzzi : Stefano De Martino sembra essere stato coinvolto nel canna gate di cui si parla ormai da settimane. L'ex naufrago de L'I sola dei Famosi Francesco Monte , accusato da Eva Henger di aver fumato ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Video - canna-gate : oggi in onda l'audio ascoltato da Alessia Marcuzzi : Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: Video canna-gate. oggi in onda l'audio ascoltato da Alessia Marcuzzi: la testimonianza che conferma la versione di Eva Henger su Francesco Monte(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 19:43:00 GMT)

“Alessia - che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare che i due siano stati ore al telefono e che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...