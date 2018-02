Al Teatro del Cestello va in scena Il cielo in bianco e nero

Castelnuovo : Fiabe a Merenda al Piccolo Teatro del Circolo di Villa a Sesta : Gli spettacoli inizieranno alle ore 16.30. Il primo appuntamento, domenica 25 febbraio sarà dedicato alle avventure del burattino dal primo al dodicesimo capitolo, raccontando "come andò che il ...

Continua la giostra di temi e vicende esistenziali di Giro di vite Memoria Società Teatro - la nuova rassegna del Crogiuolo dedicata al ... : Su tutto le domande senza risposta che il Teatro che vuole essere politico si pone e pone al mondo: perché si fa quello che si fa e non si fa quello che invece bisognerebbe fare. Sotto i riflettori ...

La scienza sale sul palco con il «Teatro della Meraviglia» : Spettacoli e Augmented Lecture in matinée per le scuole: tariffa unica riservata alle scolaresche 4 '. ACQUISTI BIGLIETTI Presso la segreteria del Teatro Portland dal lunedì al venerdì dalle 15.00 ...

Due protagonisti della serie tv cult 'Boris' al Teatro Novelli di Rimini con 'Qui e Ora' : ... ma non lo è; l'altro saprebbe accontentarsi della propria ordinarietà, ma non lo farà' Sulla scia di altri fortunati spettacoli teatrali come 456 o Migliore, Mattia Torre - sceneggiatore di tante ...

'Biancocuore' Festival del Teatro Patologico : La pièce gareggia per il 'Premio Rita Sala' insieme ad altri nove spettacoli che compongono il XXVII Festival del Teatro Patologico. La giuria del Festival è composta da i ragazzi speciali del primo ...

Fasano - Brindisi - - Terza edizione del "Teatro Famiglia" cartellone artistico dedicato ai bambini e alle loro famiglie. : Inoltre chi aderirà ai 4 spettacoli potrà partecipare gratuitamente al mini Corso di Magia tenuto dal Mago Ninì in data 08 aprile 2018 in orario da comunicare. Info e biglietti: 3938975459

Sanbàpolis Inizia oggi la seconda edizione del Festival Teatro della Meraviglia Teatro e Scienza protagoniste : Seguiteci anche su Instagram alla pagina @TeatrodellaMeravigliaFestival, usate l'hashtag #MeravigliaTeatroFestival BIGLIETTI Per la visione degli Spettacoli è previsto uno sconto per tutti i ...

'La bellezza ti stupirà' con un gruppo di ospiti della Caritas - al Teatro Gioia il 23 e24 febbraio : ... con Flavia Passigli al violoncello, è un lavoro che si è sviluppato attraverso studi precedenti realizzati in collaborazione con gruppi di persone senza fissa dimora, un mondo sotterraneo abitato da ...

Messina : al Teatro Annibale Maria di Francia in scena 'Il padre della sposa' : La storia vanta diversi remake cinematografici , celeberrima la versione con Steve Martin del 1991, e numerose repliche a Broadway e nei teatri di tutto il mondo, merito probabilmente del tema così ...

Il Teatro traina il Pil della cultura Su 100 euro spesi - 77 restano in città : Per questo diciamo che per ogni euro di valore generato nel settore della cultura si genera un altro 1,8 euro nell'economia del Comune di Bergamo. Queste attività sostengono a loro volta l'...

Nel nome del Padre - domenica 25 al Teatro La Ribalta. : Per info e prenotazioni: 089 9958245 329 2167636 Via Salvatore Calenda, 98 Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la ...

Teatro Ortiva. Chi ama brucia. Discorsi al limite della frontiera Caffè della Caduta Torino Venerdì 23 e Sabato 24 febbraio 2018 - ore 21 : L'ingresso è gratuito - tesseramento obbligatorio e gratuito caldamente consigliata la prenotazione agli spettacoli tel. 011.578.1467 / info@TeatrodellaCaduta.org oppure ON-LINE all'indirizzo www.

“Classici del secolo futuro” al Teatro Brancaccino dal 22 febbraio : Dopo il successo dello scorso anno, prende il via la seconda edizione dei Classici del secolo futuro, il format ideato dal Direttore Artistico dell’Accademia Stap... L'articolo “Classici del secolo futuro” al Teatro Brancaccino dal 22 febbraio su Roma Daily News.

La domanda della regina al Teatro India dal 28 febbraio : Dal 28 febbraio al 4 marzo al Teatro India il fisico Guido Chiarotti e il drammaturgo Giuseppe Manfridi parlano attraverso la scena di scienza, contemporaneità... L'articolo La domanda della regina al Teatro India dal 28 febbraio su Roma Daily News.