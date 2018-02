Aida Yespica e l' incontro con l' hater | ' Perché mi insulti?' | ecco la risposta dell' uomo

Aida Yespica e Enrico Romeo sono tornati insieme?/ La verità sulle foto con l'ex fidanzato in un post : Aida Yespica e Enrico Romeo sono tornati insieme? Novella 2000 lancia lo scoop, ma verità sulle foto con l'ex fidanzato si trova in un post social pubblicato dalla showgirl(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Aida Yespica paparazzata con l’ex Enrico Romeo : Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Aida Yespica ha messo fine alla love story con Geppy Lama per la sua vicinanza, all’interno della Casa, con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Dopo l’addio Aida aveva assicurato di non aver più paura di stare sola e voler pensare a figlio e carriera ma “Novella2000” l’ha sorpresa nottetempo assieme ad un uomo. E trattasi dell’imprenditore Enrico Romeo, suo fidanzato proprio prima di ...

“Altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba : Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una relazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto : Aida Yespica l’abbiamo lasciata nel salotto tv di Verissimo dove, nel corso di una delle ultime puntate, ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d’amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez pizzicati insieme in un locale di Milano : Entrambi single ed entrambi a Milano. Secondo alcuni rumors, Aida e Jeremias sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in un locale di Milano. Nelle loro Instagram stories hanno detto di essersi incontrati per caso, ma sembrerebbero nascondere qualcosa di più. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2 avevano mostrato già all’interno della casa di avere una certa complicità, cosa che infastidì l’allora fidanzato di Aida. Ma ...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez / È amore? I fans sognano di vederli insieme : Aida Yespica e Jeremias Rodriguez stanno insieme? La coppia è stata pizzicata insieme in un locale di Milano, in atteggiamenti particolarmente intimi...(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:00:00 GMT)

JEREMIAS RODRIGUEZ ALL'ISOLA DEI FAMOSI 13?/ Sfuma l’ipotesi : Aida Yespica il motivo del dietrofront? : JEREMIAS RODRIGUEZ ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Le ultime indiscrezioni e l'ipotesi del web: al posto di Francesco Monte? Lui pronto a partire, gli indizi social.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:27:00 GMT)