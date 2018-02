Adesso viene il bello

“Hai chiuso!”. Maria De Filippi contro Barbara D’Urso : una cosa mai vista… La regina di Canale 5 ha detto un sonoro ‘basta’. Le indiscrezioni sono pesanti e Adesso viene fuori il retroscena pazzesco su Carmelita e le sue trasmissioni : roba grossa : Guerra fredda a Mediaset tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso. La voce, lanciata per prima dal sito Trash Italiano, sta circolando da qualche ora e riguarderebbe uno scontro latente tra le due conduttrici. Poi è arrivata l’indiscrezione lanciata in queste ore sulle pagine della rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, dove si parla di un clima non troppo disteso a Mediaset tra le due presentatrici del Biscione. La gossippata ...

Uno Mattina in Famiglia - Tiberio Timperi ’sfotte’ la Panicucci : «Adesso se uno si allarga viene rimandato a settembre» : Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli La sfuriata fuori onda di Federica Panicucci contro il collega Francesco Vecchi ha lasciato il segno, oltre che l’imbarazzo. Ed ha innescato sottili ironie, anche in tv. Stamane a sbertucciare implicitamente la platinata conduttrice di Mattino Cinque è stato Tiberio Timperi durante Uno Mattina in Famiglia. Al momento giusto, il presentatore di Rai1 ha fatto scattare la sardonica battutina. Giunto il ...

“Ho sofferto la fame”. Alessandro Preziosi prima della celebrità. Una storia difficile quella dell’attore sex symbol del cinema italiano e che Adesso viene a galla : Oggi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano. cinema e teatro, Alessandro Preziosi è sempre presente. Bellezza certo ma anche un talento fuori dal comune e una grandissima versatilità che gli consente di calarsi con la stessa eleganza in ruoli comici e drammatici. Eppure la sua vita non è stata sempre rose e fiori, è lui stesso a raccontarlo nel corso di un’intervista a Vanity Fair: «Ho cominciato a 25 anni, padre di un ...

Real Madrid - Zidane : 'Adesso pensiamo alla Liga - Psg viene dopo' : Testa alla Liga adesso 'perché il Psg viene dopo'. Il tecnico del Real Madrid non vuole sentire parlare del big match di Champions che vedrà mercoledì i parigini arrivare al Bernabeu. 'Ora siamo ...

Ecco perché Adesso non conviene far incazzare Cristina D’Avena : Che Orietta Berti fosse il male lo sapevamo già da quando ci illuse che “quando l’amore viene il campanello suonerà”, senza dirci che il citofono era rotto dal 1963. Ma ciò che nessuno di noi, stolti e ingenui, aveva capito è che Orietta Berti fosse il Montecristo di piazzale Mazzini, la Lady Macbeth degli studi M2-M3 di via Mecenate, la crudelissima Lucrezia Borgia formato famiglia prendi 4 paghi 2. perché la placida Orietta, ...

Spaccio di coca in pineta - Pacchini (Ln) : 'Manzo interviene solo Adesso?' : "Apprendiamo dalla cronaca dei primi risultati ottenuti dalla polizia municipale nella prevenzione e repressione dello Spaccio". Apre così la nota di Maria Domenica Pacchina, consigliere comunale Lega Nord di Viareggio, ...

Comprare casa Adesso conviene. L'era dei tassi bassi ha consacrato il ritorno al mattone : Secondo i dati Nomisma rielaborati da Gino Pagliuca per L'Economia del Corriere , anche qualora i prezzi delle case non si rivalutassero, un triplo locale acquistato oggi in una zona semicentrale a ...