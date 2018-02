“Addio Giorgio | questa volta è fatta” Gemma Galgani ha trovato l’amore Rivoluzione a

caffeinamagazine

: Parliamo col candidato del collegio uninominale della Camera per la lista Potere al popolo, Giorgio Crana; Laura... - gazzettadalba : Parliamo col candidato del collegio uninominale della Camera per la lista Potere al popolo, Giorgio Crana; Laura... - giorgio_dandrea : Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono. Addio - VelvetMagIta : Uomini e Donne, Gemma piange per Giorgio ma balla con Armando.. #VelvetMag -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Ma quante pene d’amore per. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente.Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmentela possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che si è concessa un ballo con lui. Lapartecipa a Uomini e Donne da ben sette anni, ci sono stati tira e molla con vari pretendenti, ma mai come conManetti, cavaliere fiorentino con cui ad ogni puntata ha battibecchi e litigate vere e proprie. Recentemente il corteggiatore ha anche esclamato alla dama torinese: “Va’ al diavolo“. E così sembrerebbe davvero finita con il suo ex storico, però certo non si può mai dire al trono over. La ...